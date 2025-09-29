Nga, Nhật Bản kêu gọi giải pháp ngoại giao trong vấn đề hạt nhân Iran

(GLO)- Ngày 29-9, Nga và Nhật Bản đã kêu gọi tiếp tục các giải pháp ngoại giao trong vấn đề Iran sau khi Liên hợp quốc (LHQ) tái áp đặt các lệnh trừng phạt với chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một tuyên bố, ông Mikhail Ulyanov-Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna (Áo), nhấn mạnh Moskva có lý do để tin rằng cơ chế gây áp lực nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran là “không hợp lệ” do vi phạm quy trình kích hoạt.

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước đó, phản ứng về quyết định này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng việc khôi phục trừng phạt phản ánh mong muốn gây sức ép đơn phương thay vì thúc đẩy giải pháp xây dựng trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời nhấn mạnh Moskva sẽ không thực thi các biện pháp trừng phạt, cho rằng những biện pháp như vậy "không có giá trị pháp lý".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Takeshi Iwaya khẳng định Nhật Bản luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề thông qua đối thoại... dựa trên lập trường rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng nhận định vấn đề hạt nhân của Iran đang ở một thời điểm quan trọng, đồng thời kêu gọi các bên duy trì động lực đối thoại nhằm đạt thỏa thuận.