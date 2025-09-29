Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Nga, Nhật Bản kêu gọi giải pháp ngoại giao trong vấn đề hạt nhân Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 29-9, Nga và Nhật Bản đã kêu gọi tiếp tục các giải pháp ngoại giao trong vấn đề Iran sau khi Liên hợp quốc (LHQ) tái áp đặt các lệnh trừng phạt với chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một tuyên bố, ông Mikhail Ulyanov-Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna (Áo), nhấn mạnh Moskva có lý do để tin rằng cơ chế gây áp lực nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran là “không hợp lệ” do vi phạm quy trình kích hoạt.

dai-dien-nga-mikhail-ulyanov.jpg
Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước đó, phản ứng về quyết định này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng việc khôi phục trừng phạt phản ánh mong muốn gây sức ép đơn phương thay vì thúc đẩy giải pháp xây dựng trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời nhấn mạnh Moskva sẽ không thực thi các biện pháp trừng phạt, cho rằng những biện pháp như vậy "không có giá trị pháp lý".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Takeshi Iwaya khẳng định Nhật Bản luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề thông qua đối thoại... dựa trên lập trường rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng nhận định vấn đề hạt nhân của Iran đang ở một thời điểm quan trọng, đồng thời kêu gọi các bên duy trì động lực đối thoại nhằm đạt thỏa thuận.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Thế giới

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Thế giới

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

Thế giới

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

null