Tây Ban Nha triệt phá nhà máy sản xuất nước hoa giả lớn nhất châu Âu

(GLO)- Tây Ban Nha vừa triệt phá 1 cơ sở sản xuất nước hoa giả quy mô đặc biệt lớn tại vùng Catalonia, Đông Bắc nước này. Đây là nhà máy sản xuất nước hoa giả lớn nhất châu Âu từng được phát hiện.

Bộ Tài chính Tây Ban Nha cho biết, cơ sở này sản xuất hàng chục nghìn lít nước hoa, làm giả khoảng 50 thương hiệu cao cấp, sau đó phân phối sang phần còn lại của châu Âu thông qua Pháp.

﻿ Tổng cộng hơn 1,2 triệu lọ nước hoa giả đã bị thu giữ. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc điều tra được khởi động vào tháng 10-2025, song các vụ bắt giữ và khám xét được tiến hành vào ngày 8-2-2026 trong một chiến dịch quy mô lớn có sự phối hợp của hải quan Tây Ban Nha, hải quan Pháp và lực lượng cảnh sát Mossos d'Esquadra của vùng Catalonia.

Tổng cộng hơn 1,2 triệu sản phẩm giả đã bị thu giữ tại 3 nhà kho gần thành phố Girona, phía Nam biên giới Pháp. Giá trị ước tính của số hàng hóa này theo giá sản phẩm chính hãng trên thị trường lên tới hơn 94 triệu euro.

Theo thông cáo, nhà máy này có 7 dây chuyền sản xuất với công suất tiềm năng khoảng 4 triệu lọ nước hoa mỗi năm, cùng lượng nguyên liệu đủ để sản xuất 150.000 lít hương liệu khác nhau. Hoạt động của cơ sở được tổ chức chặt chẽ, bao gồm đầy đủ các khâu từ lưu trữ, dán nhãn đến đóng gói.

Tổng cộng 11 đối tượng đã bị truy tố về các tội danh tham gia tổ chức tội phạm, buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Giới chức Tây Ban Nha cho biết, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể dẫn tới các vụ bắt giữ mới.

Trước đó, sau khi hải quan Pháp chặn giữ hàng nghìn chai nước hoa được dán nhãn "hàng rất dễ vỡ" nghi là hàng giả, phía Pháp đã thông báo cho cơ quan chức năng Tây Ban Nha.