Tin thế giới sáng 21-2: Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

(GLO)- Hungary chặn khoản vay của EU cho Ukraine; Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao; Campuchia quyết tâm xóa sổ tội phạm lừa đảo trực tuyến trong năm 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-2.

Hungary chặn khoản vay của EU cho Ukraine

Hungary đã phủ quyết khoản vay 106 tỷ USD của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine. Budapest cáo buộc Kiev vi phạm các cam kết với EU khi ngừng vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba.

Hãng tin RT dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, động thái trên được thực hiện nhằm đáp trả việc Kiev "tống tiền" Budapest và vi phạm các nghĩa vụ với EU. Quan chức này tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chặn khoản vay 106 tỷ USD của EU dành cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu đến Hungary qua đường ống Druzhba được nối lại".

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

EU đã tìm cách gia hạn khoản vay không lãi suất 106 tỷ USD (90 tỷ Euro) cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Hungary, cùng với một số thành viên EU khác, trước đó đã từ chối tham gia kế hoạch cho Ukraine vay tiền. Khoản 106 tỷ USD dự kiến ​​sẽ được trang trải thông qua khoản vay chung của EU. EC cảnh báo rằng kế hoạch trên có thể dẫn đến việc các nước thành viên khối phải trả tới 5,6 tỷ Euro tiền lãi hàng năm.

Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Donald Trump ngày 20-2 đã lên tiếng chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ (SCOTUS) ngăn chặn phần lớn quyết định thuế quan của ông, đồng thời khẳng định sẽ tìm hướng đi khác nhằm duy trì công cụ chính sách này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế toàn cầu 10%. Ảnh: wusa9

Phát biểu họp báo ở Nhà Trắng của Tổng thống Trump bày tỏ “rất đáng thất vọng” với phán quyết trước đó cùng ngày của SCOTUS, trong đó bác bỏ quyền áp đặt thuế quan đối ứng toàn diện của ông theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) ban hành năm 1977.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố viện dẫn Điều 122 trong Đạo luật Thương mại năm 1974, Nhà Trắng sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để tạm thời áp mức thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sau phán quyết nêu trên của Tòa án Tối cao. Ông nêu rõ mức thuế mới này sẽ được áp chồng lên các khoản thuế hiện vẫn còn hiệu lực sau phán quyết của SCOTUS.

Điều luật 122 cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại. Sau thời hạn này, mọi quyết định gia hạn cần phải được Quốc hội Mỹ chấp thuận.

Iran thông báo kế hoạch chuẩn bị dự thảo thỏa thuận hạt nhân khả thi với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo có kế hoạch đưa ra dự thảo thỏa thuận hạt nhân với Mỹ trong 2 - 3 ngày tới.

Binh sĩ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn mạng lưới truyền hình MSNBC, ông Araghchi nêu rõ: “Bước tiếp theo của tôi là đưa ra một dự thảo thỏa thuận khả thi với những đối tác của tôi ở Mỹ”. Theo ông, bản dự thảo này sẽ sẵn sàng trong 2 - 3 ngày tới và sau khi được các nhà lãnh đạo Iran phê duyệt, dự thảo này sẽ được chuyển đến cho đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn cho Iran từ 10-15 ngày phải đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không "những điều thực sự tồi tệ" sẽ xảy ra”.

Cũng trong ngày 20-2, Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với các đối tác Ai Cập và Nga về những diễn biến mới nhất liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Tehran và Washington.

Campuchia quyết tâm xóa sổ tội phạm lừa đảo trực tuyến trong năm 2026

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia vừa ra thông cáo báo chí khẳng định quyết tâm quét sạch tội phạm lừa đảo qua mạng trong năm nay.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Campuchia

Tại buổi làm việc với các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, Chủ tịch ban Thư ký Ủy ban phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia nhấn mạnh: Tội phạm công nghệ cao hiện là mối quan tâm toàn cầu, có tính chất ngày càng phức tạp. Do đó, Chính phủ Campuchia cam kết đẩy mạnh truy quét trên toàn quốc để xóa bỏ hoàn toàn các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới. Chiến dịch này được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet.

Bên cạnh nỗ lực nội tại, phía Campuchia cũng kêu gọi các đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam, tiếp tục thắt chặt hợp tác, chia sẻ thông tin và hỗ trợ kỹ thuật để cùng chung tay đẩy lùi vấn nạn này.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Chính phủ Hoàng gia Campuchia tin tưởng sẽ sớm xóa sổ hoàn toàn tội phạm lừa đảo trực tuyến ngay trong năm 2026.