Nga mở đợt không kích lớn nhất tháng 10, Ukraine hứng hậu quả nặng nề

(GLO)- Ngày 10-10, Bộ Quốc phòng Nga phát thông báo khẩn cấp, xác nhận các cuộc tấn công đêm 9-10 tại Ukraine đã trúng mục tiêu. Đây là tuyên bố chi tiết nhất từ đầu tháng 10, khi Moscow tăng cường không kích hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng và hậu cần, tạo áp lực chiến lược lên Kiev.

Kinzhal và UAV: Nhắm thẳng vào “trái tim” hạ tầng Ukraine

Thông cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, được TASS ngày 10-10 đăng tải cho biết, chiến dịch đêm 9-10 sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và máy bay không người lái tấn công (UAV) nhằm vào các mục tiêu trọng yếu: Nhà máy công nghiệp quốc phòng; Hệ thống đường sắt và cảng biển phục vụ vận chuyển vũ khí-nhiên liệu; Kho tập kết quân đội Ukraine, dân quân và lính đánh thuê nước ngoài.

Nga phát động cuộc tấn công lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Tất cả các mục tiêu đã bị đánh trúng và toàn bộ đối tượng được chỉ định đều bị loại bỏ”. Đây được coi là phản ứng tương xứng với các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào dân thường trên lãnh thổ Nga.

Trong tuần qua, lực lượng Nga đã tiến hành 7 đợt tấn công lớn, gây gián đoạn mạnh mẽ hệ thống hậu cần và năng lượng của Ukraine. Các nhà phân tích Nga nhận định việc công khai vũ khí và nhóm mục tiêu không chỉ minh bạch mà còn phản bác tuyên bố từ Kiev rằng “mọi tên lửa đều bị đánh chặn”. Đây được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm tăng sức nặng về mặt tuyên truyền và áp lực tâm lý lên quân đội Ukraine.

Hạ tầng năng lượng “tê liệt”: Ukraine mất hơn 60% công suất khai thác khí

Các nguồn tin quân sự Nga cho biết, nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có Kiev và Odessa, đã mất điện diện rộng; hơn 60% công suất khai thác khí đốt bị gián đoạn. Nhiều nhà máy điện và kho khí đốt miền Trung và Nam Ukraine tạm ngừng hoạt động, khiến việc cung cấp điện và khí đốt cho dân cư và doanh nghiệp bị gián đoạn cục bộ.

Blogger quân sự Yuri Podolyaka bình luận với kênh Tsargrad: “Kể từ ngày 1-10, Moscow đã ra chỉ thị tấn công toàn diện vào hạ tầng năng lượng, từ mạng lưới khí đốt, trạm biến áp đến nhà máy nhiệt điện và thủy điện Dnipro. Đây là bước đi chiến lược nhằm làm suy yếu nền tảng năng lượng và hậu cần của Ukraine”.

Cuộc tấn công này là bước đi chiến lược của Moscow nhằm làm suy yếu nền tảng năng lượng và hậu cần của Ukraine. Ảnh: TST

Theo các nhà quan sát, chiến thuật này thể hiện sự chuyển hướng từ các đòn răn đe riêng lẻ sang chiến dịch có chu kỳ, nhắm vào các điểm cốt lõi trong mạng lưới năng lượng-công nghiệp. Việc nhắm vào hạ tầng năng lượng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức chiến đấu của lực lượng Ukraine mà còn tác động tới đời sống dân sinh, đặc biệt khi mùa đông đang đến gần.

Chiến dịch mùa đông mới và phản ứng của Kiev

Truyền thông Ukraine, như Strana ngày 10-10 thừa nhận, đợt tấn công đêm 9-10 là lớn nhất trong thời gian gần đây, trùng ngày hai năm sau đợt không kích quy mô lớn đầu tiên năm 2022-mở đầu chiến dịch “hạ tầng mùa đông” của Nga.

Một số nguồn phương Tây nhận định đây có thể là tín hiệu khởi động chiến dịch mùa đông mới, khi Moscow nỗ lực làm suy giảm năng lực cung ứng năng lượng trước mùa lạnh. Giới chức Kiev cáo buộc Nga “cố tình gây khủng hoảng nhân đạo” và tuyên bố tăng cường phòng không, dù chưa công bố số liệu cụ thể về thiệt hại.

Nga tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Ảnh: Topcor

Hiện nhiều nhà máy điện và kho khí đốt miền Trung-Nam Ukraine đã tạm ngừng hoạt động, gây gián đoạn cung cấp điện và khí đốt cho dân cư và doanh nghiệp. Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định việc Nga công khai vũ khí sử dụng và nhóm mục tiêu không chỉ là chiến thuật minh bạch mà còn tạo áp lực tâm lý, buộc Ukraine phân tán nguồn lực phòng thủ và chịu thiệt hại về hậu cần và năng lượng. Đây cũng là bước chuẩn bị cho chiến dịch mùa đông, nơi duy trì năng lực sản xuất và vận chuyển nhiên liệu là yếu tố sống còn.

Nhìn tổng thể, các động thái này cho thấy Nga đang triển khai chiến dịch tấn công có chu kỳ, nhắm vào những yếu tố then chốt của Ukraine, đồng thời chuẩn bị cho chiến dịch mùa đông có tính toán kỹ lưỡng, tối đa hóa áp lực năng lượng và hậu cần, và tạo ảnh hưởng tâm lý sâu sắc tới Kiev.