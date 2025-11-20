Tin thế giới 20-11: Nga thả bom 3.000 kg vào vị trí phòng thủ của Ukraine ở Myrnohrad

(GLO)- Nga thả bom 3.000 kg vào vị trí phòng thủ của Ukraine ở Myrnohrad; EU công bố sáng kiến "Schengen Quân sự" rút ngắn thủ tục chuyển quân trong khối; Hàn Quốc khẩn trương cứu hộ phà chở 267 người bị mắc cạn... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-11.

Nga thả bom 3.000 kg vào vị trí phòng thủ của Ukraine ở Myrnohrad

Để vô hiệu hóa nhóm binh sĩ Ukraine bên trong một tòa nhà cao tầng ở thành phố Myrnohrad, các lực lượng Nga đã sử dụng đến bom lượn FAB-3000.

Hình ảnh do trang tin Lenta chia sẻ ngày 18-11 cho thấy, khi hoạt động trên không phận thành phố Myrnohrad thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga đã ghi lại giây phút quả bom lượn FAB-3000 lao thẳng vào một tòa nhà cao tầng.

Thời điểm quả bom lượn FAB-3000 được ném xuống vị trí ở thành phố Myrnohrad (Ukraine). Video: Lenta

Một số báo cáo quân sự của Nga sau đó tiết lộ, tòa nhà hứng đòn không kích trên “là nơi triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine. Lúc tòa nhà bị tấn công, có khoảng 37 quân nhân Ukraine đang ở đó. Có 4 quân nhân chạy khỏi tòa nhà bị tập kích, trong khi tình trạng của các binh sĩ còn lại chưa thể xác định được”.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về đoạn video và những thông tin do trang Lenta của Nga đăng tải.

EU công bố sáng kiến "Schengen Quân sự" rút ngắn thủ tục chuyển quân trong khối

Ngày 19-11, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố sáng kiến "Schengen Quân sự" nhằm cải thiện triệt để tốc độ di chuyển của binh lính và trang thiết bị quân sự qua biên giới các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Sáng kiến "Schengen Quân sự" cho phép rút ngắn thủ tục chuyển quân trong khối EU. Ảnh: AP

Các nước thành viên sẽ chỉ có 3 ngày để cấp phép quá cảnh trong thời bình và 6 giờ trong trường hợp khẩn cấp, rút ngắn đáng kể so với tình trạng hiện nay, khi việc di chuyển xuyên biên giới có thể kéo dài hàng tháng.

Sáng kiến còn bao gồm một hệ thống phản ứng nhanh cấp châu Âu, mô phỏng theo Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU. Các quốc gia thành viên sẽ đóng góp cơ sở hạ tầng dân sự lưỡng dụng và các tài sản vận tải phù hợp cho hoạt động quân sự. Tổng chi phí ước tính của dự án khoảng 100 tỷ euro.

Iran trả tự do cho tàu chở dầu nước ngoài

Ảnh minh họa: West Asia Watch

Ngày 19-11, giới chức Iran đã trả tự do cho tàu chở dầu nước ngoài mà nước này bắt giữ tại eo biển Hormouz, trên Biển Đỏ hồi tuần trước.

Công ty vận tải biển Columbia có trụ sở tại đảo Cyprus cho biết, tàu chở dầu Talara mang cờ quần đảo Marshall và thuộc sở hữu của công này, đã được Iran trả tự do cùng toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 21 người.

Tất cả các thủy thủ trong tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần ổn định. Tàu Talara cũng đã trở lại hải trình. Công ty vận tải biển Columbia khẳng định, giới chức Iran đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào khi tiến hành phóng thích tàu Talara.

Hàn Quốc khẩn trương cứu hộ phà chở 267 người bị mắc cạn

Ngày 19-11, một chiếc phà chở 246 hành khách và 21 thành viên thủy thủ đoàn Hàn Quốc bị mắc cạn. Phà Queen Jenuvia với trọng tải 26.546 tấn gặp nạn khi đang trên đường từ đảo nghỉ dưỡng Jeju tới thành phố cảng Mokpo.

Phà Queen Jenuvia mắc cạn gần đảo Jangsan thuộc huyện Sinan ngày 19-11. Ảnh: Cảnh sát biển Hàn Quốc

Chiếc phà được cho là mắc cạn trên một rặng đá ngầm gần đảo nhỏ không có người ở khi đang đến gần vùng biển ngoài khơi đảo Jangsan. Cảnh sát biển Hàn Quốc đã điều động tàu tuần tra đến hiện trường để tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn, di chuyển hành khách đến bến tàu gần đó.

Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ thị các cơ quan liên quan phản ứng nhanh chóng để ngăn thiệt hại về người và công bố thông tin cập nhật về hoạt động cứu hộ theo thời gian thực cho người dân yên tâm.

Tàu Ông Già Tuyết bắt đầu hành trình kỳ diệu khắp nước Nga

Ngày 19-11, tàu Ông Già Tuyết của Nga đã chính thức lên đường từ Vladivostok, khởi động hành trình kỳ diệu mang không khí lễ hội cùng niềm vui Giáng sinh đến hơn 70 thành phố trên khắp nước Nga.

Tàu Ông Già tuyết và hành trình kỳ diệu qua 70 thành phố của Nga. Nguồn: 44kv.ru

Trên tàu, hành khách sẽ tham gia vào các chương trình vui nhộn như kịch rối, biểu diễn nghệ thuật và các trò chơi truyền thống. Tàu được trang trí lộng lẫy với các món đồ Giáng sinh, tạo nên không gian ấm áp, huyền bí.

Trẻ em có cơ hội gặp gỡ Ông Già Tuyết và các nhân vật cổ tích, tham gia vào các hoạt động vui chơi và nhận quà. Ngoài ra, hành khách còn được thưởng thức ẩm thực đặc trưng của mùa lễ hội, tạo nên một trải nghiệm khó quên trên hành trình của Tàu Ông Già Tuyết.