Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tuyên bố New York được đưa ra tại hội nghị quốc tế do Saudi Arabia và Pháp đồng chủ trì, nêu rõ việc công nhận Nhà nước Palestine và trao quyền cho các thể chế Palestine thực hiện đầy đủ quyền lực chính trị, pháp lý trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 1967.

Người dân Palestine sơ tán khỏi thành phố Gaza ngày 18/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khẳng định Jakarta sẵn sàng triển khai ít nhất 20.000 binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza nhằm bảo đảm một thỏa thuận hòa bình bền vững. Ông nhấn mạnh Indonesia muốn chứng minh rằng “sức mạnh không thể thay thế công lý”.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ chỉ sử dụng biện pháp quân sự ở Gaza là chưa đủ, đồng thời kêu gọi một quá trình giải quyết toàn diện hơn cho xung đột.

Qatar cũng khẳng định tiếp tục vai trò trung gian cùng Mỹ và Ai Cập bất chấp việc Israel không kích vào lãnh thổ nước này. Phát biểu tại New York (Mỹ), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết Rome sẽ chỉ công nhận Nhà nước Palestine nếu tất cả các con tin Israel được trả tự do và phong trào Hamas bị loại khỏi mọi vai trò trong chính phủ. Bà nhấn mạnh áp lực quốc tế cần tập trung vào Hamas thay vì Israel.

Italy, một trong những đồng minh thân cận nhất của Israel trong EU, đã từ chối làm theo một số nước như Anh, Canada hay Pháp trong việc công nhận Nhà nước Palestine trong tháng này. Cũng tại cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an, Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại LHQ Cảnh Sảng (Geng Shuang) nhấn mạnh “câu hỏi Palestine là trung tâm của tình hình Trung Đông” và cần được giải quyết khẩn trương.

Ông kêu gọi Israel chấm dứt ngay các hành động quân sự ở Gaza, ngừng mở rộng khu định cư, tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm tiếp cận nhân đạo đầy đủ. Bên cạnh đó, Trung Quốc khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất khả thi và ủng hộ Palestine sớm trở thành thành viên đầy đủ của LHQ. Bắc Kinh cam kết tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy ngừng bắn, cứu trợ nhân đạo và tìm kiếm một giải pháp toàn diện, công bằng, bền vững cho vấn đề Palestine.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng cảnh báo tính khả thi của giải pháp hai nhà nước đang “xói mòn ở mức nghiêm trọng nhất" do tình trạng mở rộng khu định cư và bạo lực ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi các bên hành động khẩn cấp để không bỏ lỡ cơ hội mong manh cho hòa bình. Trong bối cảnh đó, một số quốc gia phương Tây như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Australia và Canada đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine, góp phần tạo thêm động lực cho nỗ lực quốc tế hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Tính đến nay, đã có hơn 150 quốc gia chính thức công nhận Nhà nước Palestine.