Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

P.V (Theo TTXVN, Tạp chí Kinh tế-Tài chính)

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Phát biểu tại một cuộc họp cấp cao về Sáng kiến Phát triển Toàn cầu bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc hành xử như “một quốc gia đang phát triển lớn có trách nhiệm”.

Cảng hàng hóa ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: THX/TTXVN

Theo quy định của WTO, các nước đang phát triển có thể hưởng những quyền lợi nhất định, chẳng hạn như thời gian thực hiện cam kết dài hơn và các biện pháp hỗ trợ mở rộng cơ hội thương mại. Tuy nhiên, nhiều quốc gia phát triển, trong đó có Mỹ, từng cho rằng Trung Quốc-nền kinh tế lớn thứ hai thế giới-không nên tiếp tục được xếp vào nhóm này.

Cùng ngày, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala gọi đây là “tin tức quan trọng, then chốt đối với tiến trình cải cách WTO”, đồng thời cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là “thành quả của nhiều năm nỗ lực”.

Trong vòng 20 năm kể từ khi gia nhập WTO, ngoại thương của Trung Quốc đã tăng trưởng gấp 9 lần, vượt lên Mỹ để trở thành đối tác thương mại hàng đầu thế giới của nhiều nước, tuy nhiên cho đến nay, chưa có nhiều bước tiến trong việc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

Theo Nikkei, với nguồn nhân lực chi phí thấp, Trung Quốc đã không ngừng tăng xuất khẩu bằng việc đảm nhiệm vai trò của công xưởng thế giới tính từ khi gia nhập WTO vào tháng 12-2001. Đồng thời, Trung Quốc cũng tăng cả nhập khẩu bằng cách giảm dần thuế quan.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 870% còn nhập khẩu tăng 740% trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2020. Tổng giá trị thương mại tăng 810%, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng 180% của tổng thương mại toàn cầu.

