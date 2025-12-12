Rộ tin Mỹ cân nhắc thành lập nhóm quyền lực mới C5

(GLO)- Các nguồn tin từ Washington tiết lộ Mỹ đang xem xét một kế hoạch chiến lược nhằm tái cấu trúc trật tự quyền lực toàn cầu, trọng tâm là thành lập một nhóm liên chính phủ mới mang tên "Core 5" (C5, Nhóm 5 nước nòng cốt).

Danh sách thành viên dự kiến của "nhóm quyền lực" này bao gồm 5 cường quốc hàng đầu: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Mỹ được cho đang cân nhắc thành lập nhóm liên chính phủ mới thay thế nhóm G7. Ảnh: Xinhua

Nhóm C5 được lập nên nhằm thoát khỏi ràng buộc với các yêu cầu của nhóm G7 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italia và Canada). Mục tiêu đầu tiên trong chương trình nghị sự của nhóm C5 có thể là giải quyết tình hình ở Trung Đông, đặc biệt là việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Arab Saudi.

Dù vậy, hiện Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận thông tin đang đang lan truyền trên. Tuy nhiên, trong Chiến lược An ninh Quốc gia mà Mỹ vừa công bố, Washington khẳng định sẽ từ bỏ quan điểm tự coi mình là người chịu trách nhiệm duy nhất cho trật tự toàn cầu. Thay vào đó, Mỹ ưu tiên tìm kiếm sự ổn định với các cường quốc đối trọng như Nga. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Nga không có ý định tái tham gia nhóm G7.