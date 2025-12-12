Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Gần 290 UAV tập kích của Ukraine bị Nga bắn hạ

NHÃ UYÊN (theo baotintuc.vn; vnexpress.net)

(GLO)- Một đợt tấn công trong đêm của Ukraine với sự tham gia của hàng trăm UAV đã đánh trúng nhiều mục tiêu trên khắp nước Nga vào rạng sáng 11-12. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 287 UAV của Ukraine trong trận tập kích quy mô lớn này.

Theo đó, các đòn tấn công mạnh nhất được báo cáo tại Bryansk với 118 UAV, vùng Moskva là 40 chiếc và Kaluga là 40 chiếc bị bắn hạ. Thiết bị bay không người lái cũng bị triệt tiêu trên bầu trời các khu vực Tula, Novgorod, Yaroslavl, Lipetsk, Smaolensk, Kursk, Oryol, Voronezh và Ryazan.

binh-si-ukraine-dieu-khien-mot-may-bay-khong-nguoi-lai-uav.jpg
Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV. Ảnh minh họa: AFP/dantri.com.vn

Với đợt tấn công này, cơ quan Hàng không Liên bang Nga đã phải đóng cửa 4 sân bay chính ở Moskva, gồm: Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky đối với các chuyến bay đến và đi.

Cùng với đó, ít nhất 133 chuyến bay đã bị hủy, hoãn hoặc chuyển hướng khi vùng trời thủ đô tạm thời bị đóng lại. Bên cạnh Moskva, Voronezh cũng bị tấn công khiến nhiều tòa nhà chung cư bị hư hại.

Được biết, Ukraine đã tăng cường tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ và các cảng xuất khẩu; coi chiến dịch này là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm làm suy yếu nền kinh tế thời chiến của Liên bang Nga.

Đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất được ghi nhận kể từ đầu xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, các chiến dịch tương tự sẽ tiếp tục nếu Moskva còn tiến hành chiến tranh.

