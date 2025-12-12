Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại di động từ ngày 2-2-2026

H.M (Theo TTXVN, Sức khỏe và Đời sống)

(GLO)- Từ ngày 2-2-2026, Bộ Giáo dục Israel sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, học sinh sẽ không được phép sử dụng điện thoại ở bất kỳ khu vực nào trong khuôn viên trường. Tại Israel, bậc tiểu học thường gồm các khối từ lớp 1 đến lớp 6.

Bộ Giáo dục Israel cho biết quyết định nêu trên nhằm mục đích “tạo ra một môi trường giúp học sinh phát triển và nâng cao kỹ năng xã hội-cảm xúc, cải thiện bầu không khí giáo dục và thúc đẩy khả năng tập trung học tập tốt hơn”.

Ảnh minh họa. ChatGPT

Ông Yoav Kisch-Bộ trưởng Giáo dục Israel-nhấn mạnh việc hạn chế sử dụng điện thoại sẽ “giúp trẻ em tương tác thực sự với nhau, giảm thiểu các yếu tố gây xao nhãng và tăng cường kết nối tự nhiên giữa học sinh mà không phụ thuộc vào màn hình”. Chính sách này dựa trên nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước, hướng tới “một môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh”.

Theo Bộ Giáo dục Israel, sáng kiến được phê duyệt sau quá trình tham vấn với các nhóm phụ huynh, chính quyền địa phương và Công đoàn Giáo viên Israel.

Xu hướng cấm điện thoại trong trường học đang gia tăng trên thế giới trong bối cảnh việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội ở trẻ em ngày càng phổ biến. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi nhận đến cuối năm 2024, khoảng 40% hệ thống giáo dục toàn cầu đã áp dụng một hình thức cấm điện thoại nào đó, tăng so với mức 30% của năm 2023.

Mới đây, Australia đã áp dụng lệnh cấm truy cập mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi.

null