Tin thế giới sáng 30-1: Nga chấp thuận đề nghị của Mỹ tạm dừng tấn công Ukraine trong một tuần

(GLO)- Nga chấp thuận đề nghị của Mỹ tạm dừng tấn công Ukraine trong một tuần; Thêm tàu chiến Mỹ đến Trung Đông; EU áp đặt trừng phạt mới đối với Iran; Myanmar: Đảng USDP chiến thắng tổng tuyển cử... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-1.

Nga chấp thuận đề nghị của Mỹ tạm dừng tấn công Ukraine trong một tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của ông về việc không tấn công Kiev cũng như các thành phố và thị trấn khác của Ukraine trong vòng một tuần.

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 29-1 cho biết tuy đưa ra tuyên bố nêu trên, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ không làm rõ ông đã chuyển đề nghị này tới người đồng cấp Liên bang Nga vào thời điểm nào, bằng cách nào, cũng như lệnh ngừng tấn công được cho là sẽ bắt đầu từ ngày nào.

Phát biểu trong cuộc họp nội các diễn ra vào ngày 29-1, Tổng thống Trump nói: “Tôi đích thân đề nghị Tổng thống Putin không bắn vào Kiev và các thành phố, thị trấn trong một tuần. Và ông ấy đã đồng ý làm điều đó. Tôi phải nói rằng, điều này rất đáng mừng”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump và gọi phát biểu của ông là “một tuyên bố quan trọng” liên quan đến khả năng bảo đảm an ninh cho Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong giai đoạn mùa đông khắc nghiệt.

Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Kiev và Moskva đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, dù cả hai bên đều chưa công khai xác nhận các thông tin này.

Thêm tàu chiến Mỹ đến Trung Đông

Hải quân Mỹ ngày 29-1 cho biết, đã điều thêm một tàu chiến đến Trung Đông, trong bối cảnh nước này đang tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn nhằm gây sức ép với Iran.

Theo phía Hải quân Mỹ, nước này đã điều thêm tàu khu trục USS Delbert D.Black tiến vào khu vực Trung Đông trong vòng 48 giờ qua.

Theo dữ liệu từ các nguồn theo dõi hải quân công khai và thông tin do phía Mỹ công bố cho thấy, tổng cộng Mỹ đã có ít nhất một nhóm tác chiến tàu sân bay, 6 tàu khu trục, 4 tàu tác chiến ven biển, một tàu ngầm và tối thiểu 3 tàu hậu cần hiện đang được triển khai trên khắp khu vực Trung Đông.

Trước các hành động quân sự của Mỹ, phía Iran tuyên bố, các nỗ lực ngoại giao đi kèm với các hành động quân sự không bao giờ mang lại hiệu quả. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, nếu Mỹ muốn đàm phán với Iran thì phải từ bỏ các lời đe doạ và yêu sách quá đáng đồng thời ngừng nêu ra những vấn đề phi lý.

EU áp đặt trừng phạt mới đối với Iran

Ngày 29-1 các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, nhắm tới các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc trấn áp người biểu tình trong nước cũng như sự hỗ trợ của Iran dành cho Nga.

Trưởng ban chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas phát biểu trước giới truyền thông khi bà đến dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU tại tòa nhà Hội đồng châu Âu ở Brussels, thứ Năm, ngày 29-1-2026. Ảnh: AP

Cùng ngày 29-1, các bộ trưởng dự kiến đạt được thỏa thuận chính trị để đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố của EU. Động thái này sẽ xếp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào cùng nhóm với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và lực lượng Al Qaeda, đánh dấu sự thay đổi mang tính biểu tượng trong cách tiếp cận của châu Âu đối với giới lãnh đạo Iran.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết: “Cần có một phản ứng rõ ràng từ Liên minh châu Âu với tư cách là một cộng đồng các giá trị. Và đó là lý do tại sao tôi rất vui mừng khi nhiều quốc gia thành viên hiện đã báo hiệu rằng việc đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố cuối cùng sẽ xảy ra”.

Myanmar: Đảng USDP giành đa số ghế trong Quốc hội

Ngày 29-1, Ủy ban Bầu cử Liên bang của Myanmar công bố kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử vừa qua, cho thấy đảng Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP) giành đa số ghế trong Quốc hội Liên bang

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25-1-2026. Nguồn: THX/TTXVN

Theo UEC, đảng USDP đã giành được 231 ghế tại Hạ viện và 108 ghế tại Thượng viện, tương đương 339 ghế trong tổng số 664 ghế của hai viện Quốc hội.

Phản ứng về kết quả bầu cử tại Myanmar, Ngoại trưởng Thái Lan bày tỏ hy vọng đây sẽ là "khởi đầu của một quá trình chuyển đổi" có thể dẫn đến hòa bình bền vững tại quốc gia này.

Một ngày trước đó, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có cuộc họp kéo dài 2 giờ để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra ở Myanmar. Những nỗ lực của khối nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Myanmar tập trung vào kế hoạch 5 điểm đã được nhất trí vào năm 2021.