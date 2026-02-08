Tin thế giới sáng 8-2: Hệ thống điện của Ukraine chịu thiệt hại nặng sau đợt tấn công mới của Nga

(GLO)- Hệ thống điện của Ukraine chịu thiệt hại nặng sau đợt tấn công mới của Nga; Thủ tướng Orban tuyên bố Ukraine là 'kẻ thù' của Hungary; Indonesia phá ổ cờ bạc trực tuyến của người Ấn tại biệt thự Bali... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-2.

Hệ thống điện của Ukraine chịu thiệt hại nặng sau đợt tấn công mới của Nga

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm 7-2, kích hoạt nhiều đợt cắt điện khẩn cấp trên hầu hết lãnh thổ và gây hư hại cho các cơ sở hạt nhân.

Một khu vực ở Kiev bị hư hại sau cuộc không kích của Nga hôm 7/2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, trong cuộc tấn công này, Nga đã phóng hơn 400 máy bay không người lái (UAV) và khoảng 40 tên lửa để tấn công lĩnh vực năng lượng của Ukraine, nhắm vào lưới điện, các cơ sở phát điện và các trạm biến áp phân phối.

Các cuộc tấn công được ghi nhận trên khắp Ukraine, bao gồm cả những khu vực miền Tây xa tiền tuyến. Các tỉnh Khmelnytskyi, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk và Lviv đều bị tấn công.

Theo Tổng thống Zelensky, sản lượng điện tại các nhà máy điện hạt nhân của nước này đã giảm khi một tổ máy đã tự động ngừng hoạt động sau cuộc tấn công.

DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết thiết bị tại các nhà máy nhiệt điện của họ đã chịu “thiệt hại nghiêm trọng”. Đây là cuộc tấn công thứ 220 của Moscow nhằm vào các cơ sở nhiệt điện của Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra.

Công ty cho biết cuộc không kích đã khiến Ukraine mất đi “một phần đáng kể” nguồn điện, làm gia tăng thêm áp lực lên hệ thống năng lượng vốn đã bị tàn phá nặng nề của nước này.

Tại Kiev, nơi tình hình nghiêm trọng nhất, người dân có thể chỉ có tối đa từ một tiếng rưỡi đến 2 tiếng có điện mỗi ngày.

Thủ tướng Orban tuyên bố Ukraine là 'kẻ thù' của Hungary

Thủ tướng Victor Orban tuyên bố Ukraine là "kẻ thù" của Hungary, do nước này đã yêu cầu EU ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga.

"Ukraine liên tục yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) ngắt kết nối với năng lượng giá rẻ của Nga, điều đe dọa khả năng giảm chi phí năng lượng của chúng ta", Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố trong cuộc mít tinh ngày 7/2. "Bất cứ ai nói điều này đều là kẻ thù của Hungary, do đó Ukraine chính là kẻ thù của chúng ta".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Budapest ngày 5-1. Ảnh: AFP

Ông giải thích rằng nếu không có nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga, chi phí nhà ở và điện nước của các gia đình Hungary sẽ tăng ít nhất 8% mỗi năm. "Điều đó giống như bạn bị mất lương cả tháng vậy", ông nói.

Thủ tướng Orban cũng kịch liệt phản đối tham vọng gia nhập EU của Ukraine, thêm rằng Hungary không muốn hợp tác quân sự hay kinh tế với quốc gia này, vì "họ đang kéo chúng ta vào chiến tranh".

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của ông Orban.

Mỹ ấn định thời gian cuộc họp đầu tiên Hội đồng Hòa bình Gaza

Hai nhà ngoại giao Ả rập nói với báo Times of Israel rằng Mỹ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp làm việc đầu tiên của Hội đồng Hòa bình vào ngày 19-2 tại Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và quan chức nhiều nước tại lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình ở Davos, Thụy Sĩ, hồi tháng 1-2026. Ảnh: Anadolu

Theo các nhà ngoại giao này, Mỹ đã gửi thư mời tới 26 quốc gia còn lại có đại diện trong hội đồng.

Thời điểm cuộc họp được ấn định trùng với thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, điều có thể gây khó khăn cho kế hoạch tham dự của các lãnh đạo Hồi giáo.

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Hạ viện

Sáng nay (8-2), việc bỏ phiếu trong khuôn khổ cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51 đã chính thức bắt đầu.

Bắt đầu từ 7h sáng, việc bỏ phiếu đã được triển khai đồng loạt tại 44.600 điểm bỏ phiếu trên tất cả các địa phương của Nhật Bản, ngoại trừ một số đảo xa và khu vực đặc biệt.

Một bảng niêm yết danh sách ứng cử viên tại khu vực bầu cử số 7 của Tokyo. Ảnh: VOV-Tokyo

Tham gia tranh cử lần này có 1.284 ứng cử viên, bao gồm cả những thành viên thuộc 13 đảng phái chính trị và những chính trị gia phi đảng phái.

Định số hiện nay của Hạ viện Nhật Bản là 465 ghế. Cả liên minh cầm quyền và phe đối lập đều không bên nào nắm được đa số ghế Hạ viện trong bầu cử lần trước. Do đó, bầu cử lần này là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa liên minh cầm quyền LDP - Duy tân và Liên minh cải cách trung dung.

Bầu cử lần này diễn ra trong điều kiện thời tiết được dự báo là rất cực đoan với băng tuyết dày đặc chưa từng có. Do đó, tại nhiều đơn vị bầu cử, số người tham gia bỏ phiếu có khả năng sẽ thấp hơn trước.

Hoạt động bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 20h00 tối nay và công tác kiểm phiếu sẽ lập tức được tiến hành. Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố trong sáng mai 9-2, ngay sau khi việc kiểm phiếu hoàn tất.

Indonesia phá ổ cờ bạc trực tuyến của người Ấn tại biệt thự Bali

Cảnh sát Indonesia bắt hàng chục công dân Ấn Độ điều hành đường dây cờ bạc trực tuyến tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali.

Giám đốc Sở Cảnh sát Bali Daniel Adityajaya ngày 7-2 cho hay cảnh sát đã đột kích vào hai căn biệt thự trên hòn đảo nghỉ dưỡng này, bắt 39 công dân Ấn Độ và tịch thu nhiều điện thoại, máy tính xách tay và máy tính để bàn.

Cảnh sát Bali công bố tang vật thu được trong đợt truy quét cờ bạc. Ảnh: KOMPAS

Các nghi phạm nhập cảnh vào Indonesia bằng thị thực du lịch, bị cáo buộc đã quảng bá và quản lý giao dịch cho một trang web đánh bạc trực tuyến từ cuối năm ngoái. Theo ông Daniel Adityajaya, đường dây cờ bạc trực tuyến này thu về tới 8 tỷ rupiah (khoảng 475.000 USD) mỗi tháng.