Tin thế giới sáng 7-2: Iran lạc quan sau cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ

(GLO)- Iran lạc quan sau cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ; Châu Âu công bố gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga; Ít nhất 31 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan; ...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-2.

Iran lạc quan sau cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ

Ngoại trưởng Iran đã bày tỏ sự lạc quan sau cuộc đàm phán gián tiếp với phái đoàn Mỹ.

Phát biểu với truyền thông nhà nước Iran ngày 6-2, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với các quan chức Mỹ tại Oman là “một khởi đầu rất tốt”, nhưng các nhà đàm phán sẽ phải về nước và trao đổi với các nhà lãnh đạo của họ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phái đoàn tháp tùng khởi hành đến địa điểm đàm phán tại Muscat, Oman ngày 6-2. Ảnh: Reuters

Nhà ngoại giao Iran nói thêm rằng cuộc đàm phán diễn ra trong “bầu không khí rất tích cực”. Các quan chức Tehran và Washington đều đã đồng ý “tiếp tục đàm phán”.

Theo ông Aragchi, các cuộc đàm phán tiếp theo đang được lên kế hoạch vào thời gian và địa điểm chưa được xác định.

Châu Âu công bố gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 6-2 công bố gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga, tập trung vào năng lượng, dịch vụ tài chính và thương mại.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: X/@vonderleyen

“Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình quan trọng đang diễn ra tại Abu Dhabi (UAE), chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế: Nga chỉ ngồi vào bàn đàm phán với thiện chí thực sự khi bị đặt dưới áp lực. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi tăng cường hành động. Ủy ban châu Âu trình bày gói trừng phạt mới – gói thứ 20 kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bắt đầu,” Chủ tịch Ursula von der Leyen cho biết trong một thông cáo được đăng tải trên trang chủ EC.

Theo đó, gói trừng phạt mới tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm năng lượng, dịch vụ tài chính và thương mại.

Ít nhất 31 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan

Ngày 6-2, vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo của người Shiite ở thủ đô Islamabad khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 130 người bị thương.

Các quan chức thành phố cho biết vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra ở khu vực Tarlai, ngoại ô Islamabad.

Một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tự sát nhà thờ Hồi giáo ở Islamabad, Pakistan, ngày 6-2. Ảnh: AFP

"Kẻ tấn công bị chặn lại tại cổng và đã tự sát bằng bom", một nguồn tin an ninh tiết lộ.

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết vụ nổ xảy ra sau buổi cầu nguyện thứ Sáu, thời điểm các nhà thờ Hồi giáo trên khắp Pakistan tập trung rất đông tín đồ. Con số thương vong dự kiến còn tăng.

Chưa nhóm nào nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cam đoan sẽ đưa những kẻ đứng sau sự việc ra trước ánh sáng.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Pakistan đang phải đối phó với số vụ nổi loạn gia tăng tại các tỉnh miền nam và miền bắc giáp biên giới Afghanistan.

Canada phát hiện nhóm cảnh sát tiếp tay băng đảng ám sát đồng nghiệp

Lãnh đạo Sở Cảnh sát Toronto, Myron Demkiw thông báo ít nhất 8 sĩ quan, cựu sĩ quan của sở bị bắt trong Project South, chiến dịch điều tra tội phạm có tổ chức quy mô lớn.

Nhóm cảnh sát này bị cáo buộc nhận tiền hối lộ, hỗ trợ các đầu nậu ma túy, rò rỉ thông tin cá nhân để băng nhóm tội phạm tiến hành những vụ thanh trừng bằng súng, thậm chí tiếp tay cho thành viên băng đảng lên kế hoạch sát hại một sĩ quan quản giáo.

Ông Demkiw (trái) trong họp báo ngày 5-2 cùng ông MacSween (giữa) và ông Hogan (phải). Ảnh: AP

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6-2025, sau vụ mưu sát nhằm vào một quản giáo tại một nhà tù ở Toronto. Các sĩ quan biến chất bị cáo buộc đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu cảnh sát để lấy thông tin về quản giáo này rồi tuồn cho thành viên băng đảng.

Các tay súng bịt mặt sau đó xuất hiện trước nhà riêng của sĩ quan quản giáo và đâm vào xe tuần tra đỗ trên lối vào. Nhóm tay súng sau đó bị cảnh sát vây bắt, sĩ quan quản giáo không bị đe dọa tính mạng trong sự việc.

Cuộc điều tra đã dẫn tới ít nhất 30 vụ bắt khác, trong đó có 7 người bị nghi dính líu vụ mưu sát, và 4 nghi phạm được coi là thành viên băng đảng.

Bão nhiệt đới gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Philippines

Ngày 6-2, giới chức Philippines cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hơn 28.000 người buộc phải sơ tán do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Penha gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở miền Nam nước này.

Cảnh ngập lụt do bão Penha gây ra tại Iligan, Philippines. Ảnh: AFP

Giới chức phòng vệ dân sự cho biết các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu ở khu vực ngoại ô các thành phố Cagayan de Oro, Iligan và thị trấn Carmen thuộc tỉnh Agusan del Norte, đều nằm ở phía Nam. Hơn 28.000 người dân đã phải sơ tán đến các nơi trú ẩn khẩn cấp ở các tỉnh miền Nam và miền Trung. Nhiều trường học tại các khu vực bị ảnh hưởng đã tạm thời đóng cửa.

Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cho biết hơn 7.400 hành khách và công nhân vận chuyển hàng hóa đã bị mắc kẹt tại 78 cảng biển, sau khi các chuyến phà chở khách và tàu chở hàng liên đảo bị tạm dừng hoạt động do biển động.