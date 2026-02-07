Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Trung tướng tình báo Nga bị ám sát tại thủ đô Matxcơva

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Trung tướng Vladimir Alekseev, một quan chức cấp cao trong Cơ quan tình báo quân sự Nga đã bị ám sát ở bên ngoài nhà riêng tại thủ đô Matxcơva.

Ngày 6-2, Ủy ban Điều tra Nga cho biết, Trung tướng Nga Vladimir Alekseyev - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU) đã bị bắn nhiều phát súng vào lưng ở bên ngoài nhà riêng, phía Tây thủ đô Matxcơva. Ông Alekseev bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Trung tướng tình báo Vladimir Alekseev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Lực lượng điều tra đang tích cực truy tìm nghi phạm. Các điều tra viên cùng chuyên gia pháp y đã tiến hành thu thập chứng cứ tại hiện trường, rà soát hình ảnh từ hệ thống camera giám sát trong khu vực và lấy lời khai của các nhân chứng có mặt vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Tướng tướng Vladimir Alekseyev, 64 tuổi, giữ chức Phó Tổng cục trưởng thứ nhất GRU từ năm 2011 và từng tham gia nhiều chiến dịch quốc tế. Ông cũng là một trong những quan chức tham gia đàm phán với thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin khi xảy ra "nổi loạn" năm 2023.

Với những thành tích nổi bật, tướng Alekseyev được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những phần thưởng cao quý nhất của đất nước.

Trước đó, ông cũng từng chỉ huy các hoạt động tình báo trong giai đoạn Nga can thiệp vào Syria để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad.

Các quan chức Nga cho biết đối tượng nổ súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị cảnh sát truy nã. Hiện chưa rõ động cơ của vụ ám sát hụt và lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra tại hiện trường.

