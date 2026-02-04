Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào ngày 6-2 tại Oman

(GLO)- Sau những tuyên bố cứng rắn và sức ép quân sự từ Washington, tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran đã có bước ngoặt mới khi địa điểm đàm phán được thay đổi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Oman.

Ngày 3-2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận bắt đầu đàm phán với Mỹ, điều kiện là các cuộc đàm phán không bị đe dọa, sau khi ông Trump ám chỉ rằng "những điều tồi tệ" có thể xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (phải). Ảnh: Getty

Các nguồn tin tại Trung Đông tiết lộ cuộc gặp thượng đỉnh nhằm giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran dự kiến diễn ra vào ngày 6-2 đã được chuyển từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Oman.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận yêu cầu này từ phía Tehran nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một cuộc đối thoại thực chất.

Trước đó, Trang Axios đưa tin, Iran đang lên kế hoạch thay đổi hình thức đàm phán với Mỹ thành đàm phán song phương và tổ chức chúng tại Oman thay vì Istanbul.

Cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran cũng nhấn mạnh, quốc gia này chỉ sẵn sàng đàm phán về vấn đề hạt nhân với Mỹ, vì châu Âu đã chứng minh sự bất lực của mình.

"Iran nhiều lần khẳng định và chứng minh sự sẵn sàng đàm phán thực tế với Mỹ, chứ không phải với bên khác" - ông Ali Shamkhani - Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen.

"Họ chỉ muốn thảo luận về vấn đề hạt nhân với người Mỹ trong khi Mỹ muốn đưa thêm các chủ đề khác như tên lửa (đạn đạo) và các hoạt động của các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực" - một nhà ngoại giao giấu tên nói với Hãng tin Reuters.

Nhà Trắng trước đó cũng xác nhận đàm phán với Iran sẽ diễn ra trong tuần này, bất chấp những diễn biến mới nhất như máy bay Mỹ bắn hạ máy bay không người lái (drone) của Tehran tiếp cận tàu Mỹ ở Trung Đông.

Theo giới quan sát, các sự kiện và yêu cầu mới này của Iran có nguy cơ đẩy Tổng thống Trump ra khỏi con đường ngoại giao và hướng tới phương án quân sự, trong bối cảnh Washington đã tập hợp sẵn một lực lượng quân sự khổng lồ ở vùng Vịnh.

Ông Trump đến nay vẫn không loại trừ khả năng tấn công Iran. Trong khi đó, Tehran cũng cảnh báo nếu bị tấn công thì nước này sẽ đáp trả nhắm vào các tàu và căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, sự khác biệt về "phạm vi đàm phán" vẫn là rào cản lớn nhất. Iran muốn giới hạn cuộc thảo luận duy nhất trong hồ sơ hạt nhân và yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Trong khi đó, Mỹ kiên quyết đưa vấn đề tên lửa đạn đạo và hoạt động của các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông vào chương trình nghị sự.