Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ hoàn tất “rút quân hoàn toàn” khỏi Iraq

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Bộ Quốc phòng Iraq xác nhận nhóm cố vấn Mỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ không quân Al-Asad ở tỉnh Anbar – nơi từng tiếp nhận quân đội Mỹ trong hơn 20 năm.

Bên cạnh đó, liên minh do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đã rút khỏi trụ sở Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp, bàn giao toàn bộ các cơ sở cho lực lượng an ninh Iraq kiểm soát.

binh-si-my-tai-can-cu-quan-su-o-iraq-anh-quan-doi-my.jpg
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự ở Iraq (Ảnh: Quân đội Mỹ). Ảnh nguồn Dân Trí

Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn còn đồn trú tại căn cứ không quân Harir ở tỉnh Erbil, thuộc Khu vực Kurdistan.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận việc hoàn tất rút lực lượng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Việc rút quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực giữa Mỹ và Iran gia tăng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc khả năng tấn công Tehran.

Trong nhiều năm qua, các lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ Al-Asad đã nhiều lần bị Iran và các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tập kích.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez lần đầu tiên điện đàm. Ảnh: India Today

Tin thế giới tối 15-1: Tổng thống Mỹ lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Mỹ lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela; Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh với cáo buộc làm gián điệp; Iran mở lại không phận sau gần 5 giờ đóng cửa; Hàn Quốc họp khẩn vì thuế quan Mỹ;.. là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-1.

null