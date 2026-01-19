Mỹ hoàn tất “rút quân hoàn toàn” khỏi Iraq

(GLO)- Bộ Quốc phòng Iraq xác nhận nhóm cố vấn Mỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ không quân Al-Asad ở tỉnh Anbar – nơi từng tiếp nhận quân đội Mỹ trong hơn 20 năm.

Bên cạnh đó, liên minh do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đã rút khỏi trụ sở Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp, bàn giao toàn bộ các cơ sở cho lực lượng an ninh Iraq kiểm soát.

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự ở Iraq (Ảnh: Quân đội Mỹ). Ảnh nguồn Dân Trí

Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn còn đồn trú tại căn cứ không quân Harir ở tỉnh Erbil, thuộc Khu vực Kurdistan.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận việc hoàn tất rút lực lượng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Việc rút quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực giữa Mỹ và Iran gia tăng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc khả năng tấn công Tehran.

Trong nhiều năm qua, các lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ Al-Asad đã nhiều lần bị Iran và các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tập kích.