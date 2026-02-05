Tổng thống Mỹ yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD để dàn xếp các cuộc điều tra liên bang liên quan đến chính sách của trường.

Theo Hãng tin Reuters, tối 2-2 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một bài viết trên nền tảng Truth Social, cho biết chính quyền của ông đang theo đuổi yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD để dàn xếp các cuộc điều tra liên bang đối với trường đại học này liên quan đến chính sách nhà trường.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong một thông điệp dài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích Harvard là một cơ sở bài Do Thái nặng nề và cáo buộc ngôi trường này đã cung cấp nhiều thông tin sai lệch cho tờ New York Times.

Rạng sáng 3-2, ông Trump tiếp tục đăng bài, gọi thông tin của New York Times là “hoàn toàn sai” và yêu cầu tờ báo này chỉnh sửa nội dung.

New York Times trước đó đăng bài nói rằng, Đại học Harvard đã đạt được một số nhượng bộ trong các cuộc dàn xếp đang diễn ra với chính phủ Mỹ, trong đó chính quyền Trump rút lại yêu cầu về khoản bồi thường 200 triệu USD.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, Đại học Harvard đã có hành vi sai phạm trong thời gian dài và không thể tiếp tục né tránh trách nhiệm trước luật pháp liên bang.

Trước đó, tháng 7-2025, ông Trump từng cho biết Harvard đã ngỏ ý muốn dàn xếp với chính quyền của ông sau khi Đại học Columbia chấp thuận nộp hơn 220 triệu USD để giải quyết các vi phạm tương tự.

Bộ Giáo dục Mỹ nhiều tháng qua đã dọa đóng băng hoặc cắt giảm ngân sách liên bang dành cho Harvard và một số trường đại học khác vì đã để xảy ra các cuộc biểu tình chống Do Thái và Israel sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023.

Chính phủ Mỹ đã cắt hàng trăm khoản tài trợ cho các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard, cho rằng trường không làm đủ để giải quyết tình trạng quấy rối nhằm vào sinh viên Do Thái. Đại học Harvard sau đó đệ đơn kiện chính phủ.

Một số trường thuộc khối Ivy League, trong đó có Đại học Columbia, Đại học Pennsylvania và Đại học Brown, đã đạt thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Trump và chấp nhận một số yêu cầu từ chính phủ.

Tổng thống Trump cho rằng những sai phạm của Đại học Harvard cần được xử lý theo hướng hình sự, chứ không chỉ dân sự, đồng thời khẳng định vụ việc sẽ tiếp tục cho đến khi công lý được thực thi.