(GLO)- Chính phủ Mỹ lại tiếp tục đóng cửa từ 0 giờ ngày 31-1, do Hạ viện Mỹ đã nghỉ cuối tuần và không thể phê chuẩn dự luật ngân sách mà Thượng viện Mỹ đã thông qua.

Chính phủ Mỹ lại tiếp tục đóng cửa. Ảnh: ABC News/chinhphu.vn

Tối 30-1 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang bao gồm 5 dự luật chi tiêu và biện pháp tài trợ tạm thời 2 tuần cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) với tỷ lệ 71 phiếu thuận và 29 phiếu chống.

Theo thỏa thuận giữa Nhà Trắng và giới lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện, các nhà lập pháp đã thông qua 5 dự luật ngân sách còn tồn đọng để tài trợ cho hầu hết chính phủ liên bang đến hết năm tài chính vào tháng 9. Riêng ngân sách cho DHS đã được tách riêng, không nằm trong 5 dự luật chi tiêu và chỉ gia hạn thêm hai tuần, nhằm tạo thêm thời gian cho Quốc hội Mỹ giải quyết các bất đồng liên quan đến DHS.

Tuy nhiên, Hạ viện Mỹ đã nghỉ cuối tuần và không thể phê chuẩn dự luật được Thượng viện thông qua, ít nhất là cho đến khi quay trở lại làm việc vào ngày 2-2. Điều này đồng nghĩa với việc Thượng viện thông qua thỏa thuận này không đủ để ngăn chặn tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, dự kiến bắt đầu từ 0 giờ ngày 31-1.

Trong thời gian chờ Hạ viện phê chuẩn, một số hoạt động của Chính phủ liên bang Mỹ sẽ phải tạm ngừng do thiếu ngân sách.

Song các lãnh đạo Thượng viện Mỹ lạc quan rằng dự luật mới sẽ nhanh chóng chấm dứt tình trạng này, có thể là trong vòng vài ngày.

Trước đó, chiều 30-1, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) cho biết, ông ủng hộ thỏa thuận tài trợ do Thượng viện thông qua, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ ủng hộ đối với thỏa thuận này. Ông cũng kỳ vọng Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật vào ngày 2-2 để chuyển ngay tới Tổng thống Trump ký ban hành.

Trong thời gian qua, DHS đã trở thành tâm điểm tranh cãi giữa hai đảng tại Mỹ, đặc biệt liên quan đến các biện pháp thực thi nhập cư cứng rắn tại bang Minnesota.

Kể từ năm 1977 đến nay, chính phủ Mỹ đã trải qua 10 lần bị gián đoạn ngân sách kéo dài không quá 3 ngày, phần lớn không gây ảnh hưởng đáng kể-theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ.