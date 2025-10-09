Thượng viện Mỹ tiếp tục bế tắc trong việc thông qua ngân sách tạm thời, chính phủ liên bang vẫn đóng cửa

(GLO)- Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi Thượng viện ngày 8-10 một lần nữa thất bại trong việc thông qua các kế hoạch mở cửa lại chính phủ do cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đề xuất.

Với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, dự luật ngân sách tạm thời của đảng Cộng hòa nhằm cấp kinh phí cho chính phủ đến giữa tháng 11 đã không đạt được ngưỡng 60 phiếu ủng hộ cần thiết để được đưa ra bỏ phiếu cuối cùng.

Thượng viện cũng bác bỏ phương án chi tiêu ngắn hạn do đảng Dân chủ soạn thảo, với 47 phiếu thuận và 52 phiếu chống. Toàn bộ các thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ, trong khi các thành viên Cộng hòa đồng loạt phản đối. Đây là lần thứ sáu nỗ lực thông qua ngân sách tạm thời thất bại tại Thượng viện.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đảng Dân chủ lồng ghép các điều khoản về cải cách chăm sóc sức khỏe vào dự luật của mình, thì dự luật của đảng Cộng hòa lại giữ nguyên mức chi ngân sách hiện tại cho đến ngày 21-11.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo ông có thể đình chỉ việc chi trả lương cho các nhân viên liên bang đang tạm nghỉ việc sau khi đợt đóng cửa lần này kết thúc. Ông cũng tuyên bố có thể sa thải nhân viên liên bang và cắt giảm một số chương trình nếu tình trạng này kéo dài, động thái được xem là nhằm gia tăng sức ép lên các nghị sĩ Dân chủ trong quá trình thương lượng.

Cùng ngày, Hạ nghị sĩ Kevin Kiley (đảng Cộng hòa) kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không nên tiếp tục hoãn phiên họp Hạ viện lần thứ ba liên tiếp. Lần gần nhất Hạ viện nhóm họp là ngày 19-9, khi cơ quan này thông qua nghị quyết tạm thời để duy trì hoạt động chính phủ trong thời gian ngắn. Theo lịch hiện tại, Hạ viện dự kiến sẽ họp trở lại vào tuần tới, song ông Johnson khẳng định chỉ triệu tập khi Thượng viện thông qua nghị quyết tạm thời và chính phủ được mở cửa trở lại.

Trong diễn biến liên quan, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo tình trạng hoãn chuyến bay có thể kéo dài trên toàn quốc do thiếu nhân sự tại các sân bay trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động. FAA cho biết kể từ ngày 6-10, nhiều nhân viên kiểm soát không lưu phải làm việc không lương, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng tại các sân bay ở Boston, Burbank (California), Chicago, Denver, Houston, Las Vegas, Nashville (Tennessee), Newark (New Jersey), Philadelphia và Phoenix.

Sáng 8-10, FAA thông báo sân bay quốc tế Newark Liberty-một trong ba sân bay lớn của khu vực đô thị New York-sẽ buộc phải cắt giảm số lượng chuyến bay đi và đến để đảm bảo an toàn trong bối cảnh thiếu nhân viên kiểm soát không lưu.