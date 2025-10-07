Thượng viện Mỹ lại thất bại trong việc thông qua ngân sách tạm thời

(GLO)- Với tỷ lệ phiếu 52-42, Thượng viện Mỹ ngày 6-10 đã không thể thông qua dự luật của đảng Cộng hòa cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ do không đủ 60 phiếu thuận cần thiết sau khi không có thêm thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nào ủng hộ.

Tỷ lệ phiếu này gần như không thay đổi, ngoại trừ một vài người vắng mặt, kể từ khi việc chính phủ đóng cửa bắt đầu từ 1-10. Bộ ba thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ là bà Catherine Cortez Masto, ông Angus King và ông John Fetterman đã bỏ phiếu cùng với đảng Cộng hòa, giống như họ đã làm 3 lần tuần trước.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, không có thêm thượng nghị sĩ Dân chủ nào gia nhập, khiến đảng Cộng hòa thất vọng vì không thể thuyết phục thêm phiếu bầu. Đảng Dân chủ yêu cầu dự luật tạm thời phải bao gồm việc gia hạn các khoản tín dụng theo Đạo luật Chăm sóc giá cả phải chăng (ACA) dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm.

Cũng trong ngày 6-10, Thượng viện bỏ phiếu theo đường lối đảng phái chống lại dự luật tạm thời của đảng Dân chủ. Dự luật này gắn nhiều điều khoản về chăm sóc sức khỏe vào việc gia hạn cấp ngân sách cho chính phủ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump thông báo với báo chí ngày 6-10 rằng ông sẵn sàng đạt thỏa thuận với đảng Dân chủ về các khoản tín dụng ACA sắp hết hạn, vốn là trọng tâm trong lập luận của đảng Dân chủ.

Ông phát biểu tại Phòng Bầu dục: “Chúng tôi đang đàm phán với đảng Dân chủ và điều này có thể dẫn đến những kết quả rất tốt. Tôi đang nói về những điều tốt liên quan đến chăm sóc sức khỏe”. Tuy nhiên, các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội phản bác rằng các cuộc thảo luận đó chưa diễn ra, dù họ sẵn sàng tham gia. Thêm một lớp thách thức trong việc đạt thỏa thuận, Hạ viện vẫn vắng mặt, đặt trách nhiệm lên Thượng viện tìm ra hướng đi. Hiện tại, Hạ viện dự kiến họp trở lại vào tuần tới. Thượng viện được dự đoán sẽ lại bỏ phiếu về 2 dự luật cấp ngân sách vào cuối tuần này.