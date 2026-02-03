Mỹ công bố dự án trữ khoáng sản 12 tỉ USD để thoát phụ thuộc Trung Quốc

(GLO)- Ngày 2-2, Tổng thống Mỹ công bố dự án tạo ra một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản thiết yếu mang tên Project Vault trị giá 12 tỉ USD, thoát phụ thuộc Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 2-2, ngày ông công bố việc thành lập kho dự trữ khoáng sản thiết yếu. Ảnh: Reuters/TNO

Đây là một dự án dự trữ khoáng sản chiến lược đầu tiên dành cho khu vực tư nhân của Mỹ.

Theo Tổng thống Donald Trump, Dự án Project Vault sẽ kết hợp 2 tỉ USD vốn tư nhân với khoản vay 10 tỉ USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM Bank) để mua và dự trữ khoáng sản cho các nhà sản xuất ô tô, các công ty công nghệ và các nhà sản xuất khác. Và EXIM Bank thông báo đã phê duyệt khoản vay này hôm 2-2.

"Trong nhiều năm, các doanh nghiệp Mỹ đã phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt các khoáng sản thiết yếu trong thời kỳ thị trường biến động"-Tổng thống Trump phát biểu trong một sự kiện ở Nhà Trắng.

Ông Trump nói thêm: "Hôm nay, chúng tôi đang khởi động dự án sẽ được gọi là Dự án Vault để đảm bảo rằng các doanh nghiệp và người lao động Mỹ sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thiếu hụt nào".

Sau khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng vào năm ngoái thì động thái triển khai Dự án Vault nhằm bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ trước rủi ro gián đoạn nguồn cung, thoát phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tiết lộ với Reuters, một quan chức Mỹ cho rằng, dự án Vault nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô của Mỹ và duy trì nguồn cung cấp khoáng sản đủ dùng trong 60 ngày cho trường hợp khẩn cấp. Và việc dự trữ khoáng sản đã được tiến hành.

Washington đã và đang nỗ lực đối phó tình trạng mà các nhà hoạch định chính sách cho là Trung Quốc đang thao túng giá cả về lithium, niken, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác, theo Reuters.