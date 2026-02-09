Tin thế giới sáng 9-2: Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan đến sản xuất tên lửa và UAV của Nga

(GLO)- Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan đến sản xuất tên lửa và UAV của Nga; 12 triệu tấn dầu Nga lênh đênh trên biển khi Ấn Độ đạt thoả thuận với Mỹ; Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026; ...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-2.

Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan đến sản xuất tên lửa và UAV của Nga

Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét gói trừng phạt thứ 20, Ukraine đã ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào những công ty tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng vũ khí cho Nga.

Nhà máy sản xuất UAV của Nga. Ảnh: RT

Theo thông báo của ông Zelensky trên mạng xã hội Telegram, các biện pháp trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp cung ứng linh kiện và các nhà sản xuất vũ khí tên lửa, máy bay không người lái (UAV). Bên cạnh đó, một sắc lệnh khác cũng được ban hành, áp đặt trừng phạt đối với một số tổ chức tài chính của Nga với cáo buộc tham gia vào việc thanh toán cho hoạt động cung cấp linh kiện sản xuất vũ khí, thị trường tiền điện tử và khai thác tiền số.

Theo Tổng thống Ukraine, một phần trong các quyết định trừng phạt này dự kiến sẽ được đưa vào gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu song các sắc lệnh liên quan hiện chưa được công bố chính thức. Trước đó, Ukraine cũng nhiều lần áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân được cho là có liên quan đến Nga.

12 triệu tấn dầu Nga lênh đênh trên biển khi Ấn Độ đạt thoả thuận với Mỹ

Ấn Độ đã trở thành một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất từ Liên bang Nga sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng tình hình đã thay đổi với việc New Delhi đạt thoả thuận thương mại với Washington đồng ý ngừng mua dầu Nga, chuyển sang mua nhiều dầu hơn từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela.

Theo công ty thông tin vận tải biển toàn cầu Kpler, hiện có tới 12 triệu thùng dầu của Liên bang Nga đang trôi dạt gần khu vực Đông Nam Á mà chưa có người mua được xác nhận. Ảnh minh hoạ: TASS

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 9-2 cho biết Liên bang Nga đang đối mặt với áp lực mới trong việc tiêu thụ dầu xuất khẩu tại châu Á sau khi Ấn Độ cắt giảm việc mua dầu thô Nga được bán với giá chiết khấu, khiến hơn một chục tàu chở dầu đang lênh đênh trên biển mà chưa có người mua rõ ràng.

Vào ngày 6-2, hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn nguồn từ Kpler - một công ty thông tin vận tải biển toàn cầu - cho biết hiện có ít nhất 12 tàu chở dầu mang theo tối đa 12 triệu thùng dầu Urals, loại dầu thô chủ lực của Liên bang Nga, đang di chuyển trên Ấn Độ Dương và gần các bờ biển của Malaysia, Trung Quốc và miền Đông Liên bang Nga.

Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026

Vào lúc 6h ngày 9-2 (theo giờ Nhật Bản), cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng thuộc về liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) khi giành được tổng số 352 ghế, vượt xa mục tiêu đề ra trước bầu cử là 233 ghế.

Liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP ) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) giành chiến thắng tại bầu cử Hạ Viện. Ảnh: nytimes

Trong số đó, riêng LDP đã giành được tới 316 ghế, là số ghế nhiều nhất mà một chính đảng tại Nhật Bản giành được kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với đảng này.

Mặc dù không chiếm đa số tại Thượng viện, nhưng với việc giành được trên 2/3 số ghế tại Hạ viện, liên minh cầm quyền có thể thông qua lại các dự luật bị Thượng viện bác bỏ, qua đó giúp chính quyền Thủ tướng Takaichi Sanae dễ dàng thúc đẩy chính sách hơn.

Bên cạnh đó, ưu thế tuyệt đối này cũng giúp LDP dẫn dắt thảo luận về sửa đổi Hiến pháp thuận lợi hơn. Theo quy định, để Quốc hội đề xuất sửa đổi Hiến pháp, cần có sự thông qua với đa số 2/3 tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Hamas tuyên bố không giải giáp vũ khí khi lãnh thổ Palestine còn bị chiếm đóng

Lãnh đạo Phong trào Hamas khẳng định, nhóm này sẽ không giải giáp và từ bỏ vũ khí, trước khi quân đội Israel chấm dứt sự chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine, trong đó có dải Gaza.

﻿Lực lượng Hamas tại Dải Gaza. Ảnh: Gettyimages

Tuyên bố tại một Hội nghị tổ chức ở Doha, Qatar, quan chức cấp cao Hamas, ông Khaled Mashal nêu rõ đấu tranh chống chiếm đóng, bao gồm đấu tranh vũ trang, là quyền chính đáng của người Palestine. Chừng nào còn sự hiện diện của lực lượng chiếm đóng trên các vùng lãnh thổ của người Palestine, chừng đó Hamas và các nhóm kháng chiến Palestine, sẽ không từ bỏ vũ khí đấu tranh của mình.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, tuyên bố của quan chức cấp cao Hamas cho thấy nhóm này sẽ không giải giáp vũ khí tại dải Gaza theo sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước khi quân đội Israel rút hết ra khỏi vùng đất này.