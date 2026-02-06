Ấn Độ: Nổ mỏ than, ít nhất 18 người thiệt mạng

(GLO)- Các nhà chức trách tại bang Meghalaya, Đông Bắc Ấn Độ xác nhận đã có ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra tại mỏ than khai thác trái phép ngày 5-2 tại bang này.

Ảnh từ video được cho là ghi lại hiện trường đám khói bốc lên tại mỏ than ở Meghalaya của Ấn Độ, nơi xảy ra vụ nổ ngày 5-2 (ảnh chụp màn hình X).

Theo AFP ngày 5-2 dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho hay, trong quá trình cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 18 thợ mỏ tại hiện trường vụ nổ mỏ than trái phép ở một khu vực hẻo lánh thuộc huyện East Jaintia Hills, bang Meghalaya, Đông Bắc Ấn Độ; ngoài ra còn có 8 người bị thương.

Một công nhân bị thương đã được đưa ra khỏi mỏ và chuyển đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu công nhân đang làm việc trong mỏ khi vụ việc xảy ra và nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Tại các khu vực Đông và Đông Bắc Ấn Độ, công nhân thường làm việc trong những mỏ than vô cùng nhỏ hẹp mà giới chức địa phương nói rằng đây là “mỏ hang chuột” khai thác trái phép. Than đá thường được cho vào thùng và kéo lên mặt đất bằng hệ thống dây kéo. Trong một số trường hợp, thợ mỏ mang than lên bằng những giỏ đựng treo trên ván gỗ gắn dọc theo vách mỏ.

Hoạt động khai thác theo phương thức này rất nguy hiểm và hầu như không có sự quản lý, trong khi thợ mỏ chỉ được trả mức lương khoảng 18-24 USD cho mỗi ca làm việc 10 giờ.

Ông Conrad Sangma-Thủ hiến bang Meghalaya, cam kết chính quyền sẽ điều tra những người chịu trách nhiệm về vụ nổ và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hình thức khai thác than trái phép.

Viết trên mạng xã hội X, Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Văn phòng cho biết, chính phủ sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (hơn 57 triệu đồng) cho gia đình có người thiệt mạng, 50.000 rupee cho những người bị thương.

Tòa án môi trường Ấn Độ năm 2014 đã cấm việc khai thác "mỏ hang chuột" và các hoạt động khai thác phi khoa học khác tại bang Meghalaya, với những rủi ro an toàn và gây hại cho môi trường, cũng như nguy cơ vận chuyển khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, tai nạn tại các mỏ than trái phép vẫn xảy ra khá thường xuyên ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ.

Cơ quan chức năng Meghalaya cho biết sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm.