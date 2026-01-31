Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

(GLO)- Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự; Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump; Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran; Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-1.

Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

Ngày 30-1, Estonia, Latvia và Litva đã ký một tuyên bố chung về việc thành lập Khu vực cơ động quân sự Baltic (MMA) nhằm loại bỏ các rào cản hành chính và thủ tục trong thời bình, cho phép quân đội và thiết bị di chuyển nhanh chóng giữa ba quốc gia.

Các Bộ trưởng Quốc phòng các nước Baltic ký Tuyên bố chung về việc thành lập Khu vực cơ động quân sự Baltic ngày 30 tháng 1 năm 2026. Ảnh: news.err.ee

Tuyên bố chung do Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Estonia, Latvia và Litva ký kết, trong đó nhấn mạnh việc giảm thiểu giấy tờ và sự trì hoãn trong các hoạt động quân sự của ba nước Baltic, cho phép quân đội di chuyển nhanh chóng, bao gồm cả trên bộ, trên biển và trên không.

Một trong những mục đích chính của việc thành lập Khu vực cơ động quân sự Baltic là tạo ra một mạng lưới phòng thủ liên kết chặt chẽ, nâng cao khả năng phản ứng nhanh chóng của quân đội các nước Baltic trong các tình huống khẩn cấp. Điều này sẽ góp phần bảo đảm an ninh khu vực, đồng thời hỗ trợ các đồng minh châu Âu và NATO đảm bảo tính liên tục trong di chuyển quân và trang thiết bị.

Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump

Ngày 30-1, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết nước này đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" để đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. Ảnh: AFP

"Nhân dân Cuba, với sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế, nhận thấy tình hình liên quan chính phủ Mỹ cấu thành một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng… đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của tất cả các nước, hòa bình và an ninh quốc tế cũng như sự tồn tại của nhân loại trước mối đe dọa hạt nhân và biến đổi khí hậu” - Ngoại trưởng Parrilla viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, ông Parrilla ra tuyên bố mạnh mẽ lên án các biện pháp gần đây của Mỹ nhằm vào Cuba.

Ngày 29-1, Tổng thống Trump ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép áp thuế với hàng hóa từ các nước cung cấp dầu cho Cuba nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích đối ngoại Mỹ.

Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran

Trang tin Ynet ngày 30-1 dẫn nguồn tin từ quân đội Israel cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã cập cảng Eilat của Israel, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Iran leo thang.

Tàu khu trục USS Delbert D. Black của Mỹ. Ảnh: Reuters

Ynet cho biết, việc tàu khu trục Mỹ cập cảng phía nam trên Vịnh Aqaba, gần biên giới Israel với Ai Cập và Jordan, đã được lên kế hoạch từ trước, là một phần của sự hợp tác đang diễn ra giữa quân đội Mỹ và Israel.

Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu ông sẵn sàng đàm phán với Iran, ngay cả khi Washington điều thêm các khí tài quân sự đến Trung Đông.

Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah

Israel ngày 30-1 cho biết sẽ mở lại cửa khẩu Rafah, điểm qua lại duy nhất của Dải Gaza với Ai Cập, kể từ ngày 1-2 sau thời gian dài đóng cửa. Động thái này được coi là bước đi đầu tiên trong giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, đồng thời đánh dấu sự nới lỏng hạn chế đi lại hiếm hoi đối với người Palestine tại Gaza.

Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập. Ảnh: VOV

Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine (COGAT) cho biết việc mở cửa khẩu sẽ chỉ cho phép “di chuyển hạn chế đối với con người”, áp dụng theo cả hai chiều ra vào Gaza. Việc qua lại sẽ chịu sự kiểm tra của Israel và Ai Cập, đồng thời có sự giám sát của lực lượng tuần tra biên giới Liên minh châu Âu.

Theo COGAT, ngoài việc kiểm tra tại cửa khẩu Rafah, người Palestine rời khỏi hoặc quay trở lại Gaza còn phải trải qua quy trình sàng lọc bổ sung của Israel tại hành lang lân cận, khu vực vẫn nằm dưới quyền kiểm soát quân sự của Israel.

Hơn 200 người chết vì sập mỏ ở CHDC Congo

Hơn 200 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ khoáng sản xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hình ảnh một mỏ khai thác coltan ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: AP

Theo một quan chức địa phương, vụ sập mỏ coltan xảy ra từ hôm thứ 4 tại khu vực Rubaya thuộc miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong số 200 nạn nhân được xác định thiệt mạng có nhiều thợ mỏ, trẻ em và phụ nữ. Nhiều nhân viên cứu hộ và tình nguyên viên tham gia công tác cứu hộ, cũng bị thương trong vụ việc.

Mỏ Rubaya là cơ sở sản xuất khoảng 15% tổng lượng coltan của toàn thế giới. Cơ sở này đã bị lực lượng phiến quân M23 chiếm giữ từ năm 2024.

Theo các đánh giá ban đầu, nguyên nhân gây sập mỏ là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây ra.