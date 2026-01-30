Ngày 30-1, Tổng thống Mỹ sẽ công bố chủ tịch Fed mới

(GLO)- Theo các nguồn tin thân cận, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho việc đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Trong phát biểu ngày 29-1, Tổng thống Donald Trump cho biết quá trình tìm kiếm người thay thế Chủ tịch đương nhiệm ông Jerome Powell chuẩn bị kết thúc. Ông khẳng định sẽ công bố lựa chọn của mình cho vị trí lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ vào sáng 30-1 (giờ địa phương).

Tuy không nêu rõ tên, ông Trump nói rằng lựa chọn của ông sẽ không quá bất ngờ và là người mà giới tài chính quen thuộc. “Rất nhiều người nghĩ ông ấy đáng ra nên giữ chức vụ này từ vài năm trước” - ông Trump nói thêm.

Ông Kevin Warsh (trái) và ông Kevin Hassett là 2 ứng viên sáng giá cho vị trí tân Chủ tịch Fed. Ảnh: Straitstimes

Quy trình tuyển chọn bắt đầu từ tháng 9-2025 với danh sách 11 ứng viên, bao gồm các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Fed, các nhà kinh tế và chuyên gia đầu tư tại Phố Wall.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent là người trực tiếp sàng lọc các ứng viên đủ tiêu chuẩn để rút gọn danh sách xuống còn năm và sau đó là bốn người.

4 ứng viên cuối cùng được cho gồm: cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Kevin Hassett, Thống đốc Fed đương nhiệm Christopher Waller và Rick Rieder - Giám đốc đầu tư mảng thu nhập cố định của BlackRock.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó mô tả người được ông chọn là “một nhân vật xuất sắc, rất được tôn trọng và được tất cả những người trong giới tài chính biết đến”. Ông Trump cho rằng tất cả các thống đốc Fed muốn duy trì mức lãi suất hiện tại sẽ thay đổi quan điểm khi có Chủ tịch mới.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 14-1, Tổng thống Donald Trump cho biết bản thân nghiêng về cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh hoặc Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett để thay thế ông Powell.

“Cả 2 Kevin đều rất giỏi. Ngoài ra còn có một số người giỏi khác” - ông Trump cho biết; đồng thời, xác nhận đã loại trừ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khỏi danh sách đề cử “vì ông ấy muốn tiếp tục ở lại vị trí hiện tại”.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed hiện tại của ông Jerome Powell hiện còn kéo dài đến hết ngày 15-5-2026.

Về phần mình, ông Jerome Powell né tránh các câu hỏi liên quan đến việc liệu ông có tiếp tục ở lại Fed sau khi nhiệm kỳ chủ tịch kết thúc vào tháng 5 hay không. Ông Powell vẫn có thể tiếp tục làm thêm 2 năm cho đến khi hết nhiệm kỳ trong hội đồng thống đốc của Fed.