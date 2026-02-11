Tin thế giới sáng 11-2: Hy Lạp và Malta trì hoãn gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga

(GLO)- Hy Lạp và Malta trì hoãn gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga; Tổng thống Trump răn đe Iran trước vòng đàm phán tiếp theo; Mỹ nhắm vào một công ty kinh doanh vàng nhằm bóp nghẹt nguồn thu của Hezbollah...là những thông tin quốc tế nổi bật trong sáng 11-2.

Hy Lạp và Malta trì hoãn gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga

Nỗ lực mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm siết chặt các hạn chế đối với doanh thu dầu mỏ của Nga đã bị đình trệ sau khi hai quốc gia Nam Âu là Hy Lạp và Malta yêu cầu làm rõ về việc lệnh cấm dịch vụ được đề xuất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành vận tải biển của hai quốc gia này.

Ảnh minh họa.

Hai quốc gia Nam Âu đã bày tỏ lo ngại về đề xuất này tại cuộc họp các đại sứ EU, nơi gói trừng phạt mới nhất của khối được đưa ra, có thể dẫn tới ảnh hưởng lớn tới ngành vận tải biển và giá năng lượng của các quốc gia trong khu vực. Hai quốc gia cũng yêu cầu làm rõ các đề xuất về việc trừng phạt các cảng nước ngoài vì xử lý dầu của Nga. Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp từ chối bình luận về vụ việc, tuy nhiên cho biết nước này đang tham gia vào các cuộc thảo luận kỹ thuật để đảm bảo kết quả cuối cùng có thể sẽ được thực hiện.

Các biện pháp trừng phạt của EU cần được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên để được thông qua và có thể thay đổi trước khi được áp dụng. Khối này đang đặt mục tiêu hoàn thiện gói biện pháp trừng phạt vào cuối tháng 2.

Tổng thống Trump răn đe Iran trước vòng đàm phán tiếp theo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-2 đã cảnh báo về những "hành động mạnh tay" với Iran trong bối cảnh Washington và Tehran đang chuẩn bị đàm phán lần thứ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Hoặc là chúng tôi đạt được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, hoặc chúng ta phải đưa ra một biện pháp cứng rắn giống như lần trước.", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ với Channel 12 và trang tin Axios rằng ông đang xem xét khả năng triển khai thêm một tàu sân bay nữa tới Trung Đông. "Chúng ta có một hạm đội đã tiến tới đó và có thể sẽ có thêm một hạm đội nữa", ông Trump nói.

Theo giới quan sát, những lựa chọn khả thi hiện tại của quân đội Mỹ là các mẫu hạm USS George Washington, USS George H.W. Bush hoặc USS Gerald R. Ford. Lầu Năm Góc đang triển khai khoảng 10 tàu chiến ở Trung Đông, bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Mỹ nhắm vào một công ty kinh doanh vàng nhằm bóp nghẹt nguồn thu của Hezbollah

Mỹ đưa công ty kinh doanh vàng Jood SARL vào danh sách đen vì liên quan đế Hezbollah. Ảnh: naharnet

Ngày 10-2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa Jood SARL vào danh sách đen, cho rằng công ty này giúp chuyển đổi “dự trữ vàng của Hezbollah thành các nguồn tiền có thể sử dụng”, nhằm duy trì nỗ lực tái thiết lực lượng.

Theo hãng tin Al Jazeera, các biện pháp trừng phạt được ban hành trong bối cảnh giá vàng thế giới đã đạt mức cao kỷ lục, vượt 5.000 USD/ounce.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Jood SARL hoạt động dưới sự bảo trợ của al-Qard al-Hassan (AQAH), một thực thể có liên hệ với Hezbollah đã bị trừng phạt trước đó, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tại Liban.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, “sau khi gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn tài trợ trong suốt đầu năm 2025, Hezbollah đã chỉ đạo AQAH … bảo đảm cho nhóm khủng bố này tiếp tục có dòng tiền mặt. Các quan chức cấp cao của al-Qard al-Hassan đã thiết lập một chuỗi công ty để giao dịch vàng tại Liban và có khả năng ở nước ngoài”.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ còn áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và công ty vận tải mà họ cho là giúp tạo doanh thu cho Hezbollah.

Cháy nhà máy sản xuất lốp xe tại Thái Lan, nhiều người bị thương

Ngày 10-2, cháy nổ đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất lốp xe tại huyện Krathum Baen, thuộc tỉnh Samut Sakhon, khiến 14 người bị thương.

Thông tin từ Sở Cảnh sát Krathum Baen cho biết vụ cháy xảy ra tại một công ty nằm ở số 12 đường Moo, phường Om Noi. Nhà máy sản xuất lốp xe ô tô, xe máy và vành xe máy bằng nhôm, có hơn 200 công nhân, cả người Thái Lan và người Myanmar.

Ảnh chụp màn hình trên kênh Thai Ch8 cho thấy hiện trường vụ hỏa hoạn.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng sơ tán những người bị thương khỏi hiện trường, trong khi lực lượng cứu hỏa triển khai hơn 10 xe chở nước và xe hỗ trợ. Lực lượng cứu hỏa đã dành gần 30 phút để phun nước nhưng không thể dập tắt đám cháy.

Cuối cùng, xe phun bọt, cát mịn và hóa chất chữa cháy đã được đưa đến và phun trong gần 1 giờ trước khi đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là do tia lửa từ công trường rơi vào magie (một kim loại dễ cháy), nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất lốp xe, dẫn đến vụ cháy nổ.