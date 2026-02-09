Tin thế giới tối 9-2: Tháp thông tin liên lạc của Nga ở tỉnh Belgorod bị phá hoại

(GLO)- Tháp thông tin liên lạc của Nga ở tỉnh Belgorod bị phá hoại; Tổng thống Israel bắt đầu chuyến thăm Australia; Trực thăng chiến đấu của Hàn Quốc gặp nạn, 2 sĩ quan tử vong... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-2.

Tháp thông tin liên lạc của Nga ở tỉnh Belgorod bị phá hoại

Atesh, nhóm phá hoại thân Ukraine, cho biết đã vô hiệu hóa một cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc quân sự quan trọng của Nga tại tỉnh Belgorod, gây gián đoạn hoạt động phối hợp, giám sát và tác chiến điện tử gần biên giới với Ukraine.

Video vụ phá hoại tháp thông tin của Nga. Ảnh: The Kyiv Post

Theo tờ The Kyiv Post ngày 8-2, trong một tuyên bố đăng trên Telegram của nhóm Atesh, một thành viên của nhóm đã tiến hành một chiến dịch phá hoại tại khu vực biên giới của tỉnh Belgorod, phóng hỏa thiết bị mặt đất tại chân một tháp thông tin liên lạc do lực lượng Nga sử dụng.

Cuộc tấn công nhằm vào một mô-đun thiết bị đặt ở chân tháp, cắt nguồn điện của toàn bộ các hệ thống gắn trên cột tháp và khiến chúng không thể hoạt động.

Vụ hỏa hoạn cũng phá hủy các đơn vị tiếp sóng vô tuyến, vốn hỗ trợ duy trì thông tin liên lạc ổn định giữa các sở chỉ huy và các vị trí tiền phương.

Tháp này cũng được sử dụng làm nền tảng lắp đặt các ăng-ten tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu tín hiệu thiết bị bay không người lái. Nhóm phá hoại cho rằng việc phá hủy tháp đã mở ra điều kiện để các thiết bị bay không người lái của Ukraine hoạt động tự do hơn trong khu vực.

Tổng thống Israel bắt đầu chuyến thăm Australia

Hôm nay (9-2), Tổng thống Israel đã có hoạt động đầu tiên sau khi đến Australia trong bối cảnh phong trào bài Do Thái đang gia tăng tại nước này, trong đó phải kể đến vụ xả súng khủng bố ở bãi biển Bondi vào cuối năm 2025 làm 14 người thiệt mạng.

Trong ngày đầu tiên thăm Australia, Tổng thống Israel Issac Herzog đã đến đặt vòng hoa tại nơi tưởng niệm 14 nạn nhân của vụ xả súng khủng bố ở bãi biển Bondi thuộc thành phố Sydney. Tại đây, ông đã bày tỏ sự cảm thông và động viên cộng đồng người Do Thái sau những mất mát và cú sốc từ vụ khủng bố.

Tổng thống Israel Issac Herzog phát biểu tại khu vực tưởng niệm 14 nạn nhân thiệt mạng vì vụ xả súng khủng bố vào tháng 12-2025. Ảnh: Kate Geraghty

Chuyến thăm Australia của Tổng thống Israel Issac Herzog được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Chính quyền bang New South Wales đã cử hơn 3.000 sỹ quan tham gia bảo vệ chuyến thăm, trong đó 500 người được cử đến đảm bảo an ninh cho cuộc tuần hành dự kiến diễn ra vào tối nay tại trung tâm thành phố Sydney.

Ngoài điểm đến là bang New South Wales, Tổng thống Israel cũng sẽ đến thăm thủ đô Canberra và bang Victoria.

Trực thăng chiến đấu của Hàn Quốc gặp nạn, 2 sĩ quan tử vong

Hôm nay (9-2), một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong quá trình huấn luyện của một đơn vị quân đội Hàn Quốc. Trực thăng chiến đấu chống tăng AH-1S đã bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ khiến hai sĩ quan tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yonhap News

Nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay, vào khoảng 11h, một trực thăng chiến đấu chống tăng AH-1S thuộc biên chế đơn vị tác chiến bay số 15 của Lục quân Hàn Quốc đã bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại tỉnh Gyeonggi, miền Bắc Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 55km về phía Đông Bắc.

Cuộc huấn luyện này bao gồm thực hành các quy trình hạ cánh khẩn cấp mà không cần tắt động cơ. Sau khi xảy ra sự cố, hai sĩ quan thuộc tổ bay đã được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đều được xác nhận là tử vong.

Quân đội Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ hoạt động của toàn bộ trực thăng AH-1S ngay sau sự cố và khẩn cấp thành lập một nhóm ứng phó để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tỷ phú Elon Musk dồn lực xây “thành phố Mặt Trăng”

Sau nhiều năm theo đuổi tham vọng đưa con người lên Sao Hỏa, SpaceX đang điều chỉnh ưu tiên chiến lược, chuyển trọng tâm sang mục tiêu xây dựng một khu định cư tự phát triển trên Mặt Trăng.

Ảnh minh họa: TTXVN

Thông tin này được tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, xác nhận ngày 8-2 trong một bài đăng trên nền tảng X-mạng xã hội ông mua lại vào năm 2022.

Ông Musk viết: “Tôi biết nhiều người chưa nắm rõ, nhưng SpaceX thực tế đã chuyển trọng tâm sang xây dựng một thành phố có khả năng tự phát triển trên Mặt Trăng.”

Theo ông, mục tiêu này có thể đạt được trong vòng chưa đầy 10 năm, trong khi việc xây dựng một thành phố trên Sao Hỏa sẽ cần hơn 20 năm.