Tin thế giới sáng 10-2: Mỹ bắt tàu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" Nga

(GLO)- Mỹ bắt tàu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" Nga; EU xem xét gắn tư cách thành viên của Ukraine với thỏa thuận hòa bình; Sập công trình tại Thái Lan, nhiều người bị thương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-2.

Mỹ bắt tàu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" Nga

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9-2 thông báo lực lượng Mỹ đã đổ bộ lên tàu chở dầu Aquila II ở Ấn Độ Dương sau khi truy đuổi tàu này từ vùng biển Caribe. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong chiến dịch trấn áp hoạt động buôn bán dầu mỏ của Washington.

Lính Mỹ đổ bộ, bắt tàu dầu ở Ấn Độ Dương. Video: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tàu Aquila II đã hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe.

Theo tình báo quân sự Ukraine (HUR), tàu này là một phần của "hạm đội bóng tối”, một nhóm tàu ​​chở dầu nghi được Nga sử dụng để xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

HUR cho biết, tàu Aquila II mang cờ Panama đã bị Mỹ, Anh, EU, Ukraine và các nước khác trừng phạt vì vận chuyển dầu bất hợp pháp từ Nga và Venezuela.

Reuters trích dẫn dữ liệu từ công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA đưa tin tàu chở dầu Suezmax Aquilla II rời vùng biển Venezuela vào đầu tháng 1 khi đang chở 700.000 thùng dầu thô đến Trung Quốc.

EU xem xét gắn tư cách thành viên của Ukraine với thỏa thuận hòa bình

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét nhiều phương án nhằm đưa vấn đề tư cách thành viên của Ukraine vào một thỏa thuận hòa bình trong tương lai, trong đó bao gồm cả các cơ chế bảo vệ và việc trao cho Kiev quyền tiếp cận sớm đối với một số quyền lợi của thành viên EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: ISPI

Theo Bloomberg, EU đang chuẩn bị một loạt kịch bản khác nhau, trong đó có khả năng bảo đảm an ninh cho Ukraine thông qua tiến trình gia nhập EU, cũng như cho phép Kiev được hưởng ngay một số quyền lợi của nước thành viên trong giai đoạn chuyển tiếp.

EU cũng dự kiến đưa ra các mốc thời gian rõ ràng kèm theo những bước cải cách mà Ukraine cần thực hiện để thúc đẩy thủ tục gia nhập chính thức. Các phương án đang được cân nhắc gồm tiếp tục lộ trình gia nhập hiện nay, hoặc áp dụng cơ chế chuyển tiếp với tư cách thành viên từng phần, tiến tới gia nhập đầy đủ. Trong thời gian chờ đợi, Ukraine có thể được hưởng một số quyền lợi tương tự thành viên.

Ủy ban châu Âu xác nhận rằng triển vọng Ukraine gia nhập EU trong tương lai là một nội dung nằm trong các cuộc thảo luận liên quan đến thỏa thuận hòa bình.

Căng thẳng với Iran leo thang, Mỹ ra khuyến cáo hàng hải tại eo biển Hormuz

Ngày 9-2, Mỹ đã ban hành hướng dẫn mới đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu – trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Iran leo thang.

﻿ Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, các tàu thương mại mang cờ Mỹ được khuyến cáo duy trì khoảng cách xa nhất có thể so với lãnh hải Iran, đồng thời từ chối cho phép lực lượng Iran lên tàu kiểm tra.

“Các tàu thương mại mang cờ Mỹ khi đi qua khu vực này nên giữ khoảng cách tối đa với lãnh hải Iran, trong chừng mực không ảnh hưởng đến an toàn hàng hải”, cơ quan này nêu rõ trong thông báo đăng tải trên trang web chính thức.

Tuy nhiên, hướng dẫn cũng lưu ý rằng thủy thủ đoàn không nên sử dụng vũ lực chống lại lực lượng Iran trong trường hợp bị các lực lượng Iran tiếp cận.

Palestine đề nghị họp khẩn sau quyết định kiểm soát Bờ Tây của Israel

Ngày 9-2, Đại sứ Palestine tại Liên đoàn Arab (AL) Muhannad Al-Aklouk đã gửi đề nghị khẩn yêu cầu AL triệu tập phiên họp bất thường cấp đại diện thường trực nhằm thảo luận các quyết định mang tính “leo thang và gây hấn” mới đây của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Khu định cư của Israel ở Givat Zeev, Khu Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, ông Al-Aklouk cho biết các biện pháp của Israel gồm mở rộng hoạt động định cư, phá dỡ nhà cửa, tịch thu đất công và đất tư, đồng thời chuyển giao trách nhiệm quản lý thành phố Hebron cho cơ quan của Israel.

Động thái này cũng bị cáo buộc làm suy giảm quy chế và vị thế của Nhà thờ Hồi giáo Ibrahimi tại thành phố.

Theo phía Palestine, các quyết định trên là sự tiếp nối của “chính sách sáp nhập và bành trướng,” đe dọa an ninh và ổn định khu vực.

Palestine kêu gọi các quốc gia Arab hành động ở mọi cấp độ để ngăn chặn các biện pháp này.

Sập công trình tại Thái Lan, nhiều người bị thương

Theo truyền thông Thái Lan, một kết cấu mái vòm quy mô lớn đang trong quá trình xây dựng tại tỉnh Samut Prakan đã bị sập vào khoảng giữa trưa 9-2, khiến 4 người bị thương.

Hiện trường vụ sập kết cấu mái vòm tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Báo Matichon cho biết công trình nằm trong khuôn viên một trung tâm huấn luyện do Cơ quan Điện lực Đô thị vận hành. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.