Tin thế giới tối 10-2: Nga tuyên bố kiểm soát thêm một khu định cư tại Zaporizhzhia

(GLO)- Nga tuyên bố kiểm soát thêm một khu định cư tại Zaporizhzhia; Cảnh sát Hàn Quốc đột kích, khám xét trụ sở tình báo quốc gia; Trung Quốc dẫn độ hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến về nước... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-2.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm một khu định cư tại Zaporizhzhia

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-2 tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Zaliznychne thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Quân đội Ukraine thị sát tại thị trấn tiền tuyến Huliaipole, thuộc vùng Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Vostok (Hướng Đông) “tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương” và đã “giải phóng” khu định cư Zaliznichnoye, còn được biết đến với tên Zaliznychne, tại khu vực Zaporizhzhia. Phía Nga sử dụng cách gọi địa danh này theo tiếng Nga là Zaporozhye.

Thông tin chiến trường hiện chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phía Ukraine cũng chưa bình luận về tuyên bố mới của Bộ Quốc phòng Nga.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết hiện chưa có ngày cụ thể cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine, song bày tỏ kỳ vọng các cuộc thương lượng sẽ sớm diễn ra.

Pháp kêu gọi EU tăng đầu tư chiến lược để cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc

Ngày 10-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi châu Âu tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược hoặc đang có nguy cơ bị "quét sạch" trước sự cạnh tranh từ Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn trước thềm cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU), nhà lãnh đạo Pháp cho biết đầu tư công và tư của EU cần khoảng 1.200 tỷ euro (1.400 tỷ USD) mỗi năm cho công nghệ xanh và kỹ thuật số, quốc phòng và an ninh. Do đó, nhà lãnh đạo Pháp cũng một lần nữa kêu gọi sự ủng hộ cho “trái phiếu euro” nhằm khởi động một năng lực vay nợ chung cho những khoản chi tiêu trong tương lai.

Dự kiến ngày 12-2, các nhà lãnh đạo EU sẽ dự một cuộc họp kín không chính thức để thảo luận về khả năng cạnh tranh kinh tế, ngoại giao và đầu tư chiến lược của khối.

Cảnh sát Hàn Quốc đột kích, khám xét trụ sở tình báo quốc gia

Giới chức Hàn Quốc ngày 10-2 thông báo đang điều tra ba binh sĩ tại ngũ và một nhân viên cơ quan tình báo liên quan vụ máy bay không người lái (UAV) "xâm phạm không phận Triều Tiên" và bị Bình Nhưỡng bắn hạ hồi tháng trước.

Cùng ngày, nhóm điều tra viên phối hợp giữa quân đội và cảnh sát Hàn Quốc tiến hành các cuộc đột kích, khám xét 18 địa điểm khả nghi, trong đó có trụ sở Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Quốc gia.

Mảnh vỡ mà Triều Tiên cho là của UAV Hàn Quốc bị bắn hạ ngày 4-1. Ảnh: KCNA

"Nhóm chuyên trách cho biết họ sẽ làm rõ sự thật thông qua việc phân tích các bằng chứng thu giữ được và điều tra nghiêm túc các nghi phạm", tuyên bố của cơ quan điều tra có đoạn.

Trước đó, ba dân thường bị cáo buộc có liên quan tới vụ UAV bị bắn hạ ở Triều Tiên. Một trong số này đã nhận trách nhiệm, nói rằng hành động này nhằm "phát hiện mức độ phóng xạ từ cơ sở hạt nhân Pyongsan của Triều Tiên".

Triều Tiên trước đó cho biết một UAV, xuất phát từ hòn đảo ngoài khơi thành phố Incheon của Hàn Quốc, bay được 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên hôm 4-1. UAV được cho là trang bị cảm biến trinh sát để ghi hình các cơ sở quan trọng của Triều Tiên.

Trung Quốc dẫn độ hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến từ Myanmar về nước

Ngày 9-2, Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã di lý hơn 1.500 công dân từ Myanmar về nước.

Đây là số nghi phạm hình sự bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp giữa 3 nước Trung Quốc-Myanmar-Thái Lan nhằm vào các đường dây đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông ở Myawaddy, một thị trấn biên giới ở phía Đông Nam Myanmar, giáp với thị trấn Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan.

Công an Trung Quốc dẫn độ hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo từ Myanmar về nước. Ảnh: globaltimes

Hơn 630 tòa nhà liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Khu phức hợp KK ở Myawaddy đã bị phá dỡ và tất cả các nghi phạm liên quan đến lừa đảo viễn thông đã được đưa trở lại Trung Quốc, đánh dấu kết quả thành công bước đầu của chiến dịch trấn áp chung.