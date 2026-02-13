Tin thế giới tối 13-2: Đàm phán 3 bên tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine sẽ nối lại vào tuần sau

(GLO)- Đàm phán 3 bên tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine sẽ nối lại vào tuần sau; Nhiều nước thành viên NATO cam kết chi hàng trăm triệu USD cung cấp vũ khí cho Ukraine; Tàu sân bay thứ hai của Mỹ lên đường tới Trung Đông... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-2.

Đàm phán 3 bên tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine sẽ nối lại vào tuần sau

Điện Kremlin xác nhận Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới tại Thụy Sĩ vào tuần tới.

Phát biểu với các phóng viên hôm 13-2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ diễn ra theo hình thức 3 bên vào ngày 17-18/2.

Cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ diễn ra theo hình thức 3 bên vào ngày 17-18/2. Ảnh: Reuters

Ông cho biết phái đoàn Moscow sẽ do Trợ lý tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu. Ông Medinsky từng tham gia một số vòng đàm phán trước đó.

Ông Peskov không cung cấp chi tiết về chương trình nghị sự cụ thể liên quan đến Ukraine. Ông lưu ý rằng Nga hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận về hợp tác kinh tế với Mỹ, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phụ thuộc vào tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Nhiều nước thành viên NATO cam kết chi hàng trăm triệu USD cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ngày 12-2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sẽ chi hàng trăm triệu USD để mua vũ khí của Mỹ cung cấp cho quốc gia Đông Âu này thông qua sáng kiến Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Rutte đưa ra thông báo trên sau cuộc họp của nhóm liên lạc tại Brussels, Bỉ, đồng thời hoan nghênh các nước Anh, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Litva đã đóng góp để cung cấp thêm các thiết bị thiết yếu do Mỹ sản xuất nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ. Trong khi đó, các quốc gia khác cũng đang cân nhắc xem có nên bổ sung kinh phí để mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine hay không.

Chính phủ Na Uy cho biết nước này và Pháp đã ký thỏa thuận viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cung cấp bom dẫn đường và các thiết bị giám sát. Na Uy dự kiến cung cấp khoảng 4,2 tỷ kroner (tương đương 440,5 triệu USD), trong khi Pháp sẽ bảo lãnh khoản vay khoảng 3 tỷ kroner.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 5 tên lửa đánh chặn PAC-3, nếu các nước khác tài trợ 30 tên lửa loại này.

Tàu sân bay thứ hai của Mỹ lên đường tới Trung Đông

Một nguồn thạo tin hôm 12-2 cho biết, tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đã được lệnh rời biển Caribe để triển khai tới Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: AP

Việc điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ đưa hai tàu sân bay cùng các chiến hạm hộ tống của Mỹ hiện diện tại khu vực, giữa lúc ông Trump gia tăng sức ép buộc Iran đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Động thái trên dường như cũng mâu thuẫn với chiến lược an ninh quốc gia của ông Trump, vốn đặt trọng tâm vào Tây bán cầu hơn là các khu vực khác trên thế giới. Hôm 12-2, ông Trump cảnh báo rằng Iran sẽ phải đối mặt với những hệ quả “rất nghiêm trọng” nếu không đạt được thỏa thuận. Iran và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman vào tuần trước.

Bầu cử Thái Lan: Pheu Thai - Bhumjaithai đạt thỏa thuận lập Chính phủ liên minh

Chiều 13-2, dù kết quả bầu cử chính thức chưa được công bố, chính trường Thái Lan đã ghi nhận bước ngoặt quan trọng khi đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) chính thức tuyên bố ủng hộ đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) dẫn dắt thành lập Chính phủ mới. Động thái này nhằm sớm ổn định đất nước, tránh khoảng trống quyền lực sau kỳ bầu cử.

Thủ tướng lâm thời, lãnh đạo đảng Anutin Charnvirakul có cuộc gặp với ứng viên Thủ tướng của đảng Pheu Thai - ông Yodchanan Wongsawat. Ảnh: Đảng Bhumjaithai

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng lâm thời, lãnh đạo đảng Anutin Charnvirakul và ứng viên Thủ tướng của Pheu Thai, ông Yodchanan Wongsawat, hai bên khẳng định sẽ gác lại những khác biệt trong quá khứ để ưu tiên mục tiêu ổn định quốc gia. Ông Anutin nhấn mạnh, việc sớm thảo luận khung hợp tác là cần thiết trong khi chờ Ủy ban Bầu cử chứng nhận kết quả chính thức.

Đại diện Pheu Thai cũng bày tỏ sự tin tưởng vào lộ trình này, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ đắc lực để Bhumjaithai hình thành bộ máy điều hành mới. Theo kết quả sơ bộ, Bhumjaithai đang dẫn đầu với 193 ghế tại Hạ viện, trong khi Pheu Thai giữ 74 ghế.