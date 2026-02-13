Tin thế giới sáng 13-2: Ukraine phóng UAV tấn công cơ sở lọc dầu Nga ở Ukhta

(GLO)- Ukraine phóng UAV tấn công cơ sở lọc dầu Nga ở Ukhta; Iran dọa ám sát Thủ tướng Israel; Mỹ bỏ các quy định về giảm phát thải khí thải nhà kính; Syria tiếp quản căn cứ quân sự chiến lược sau khi Mỹ rút quân... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 13-2.

Ukraine phóng UAV tấn công cơ sở lọc dầu Nga ở Ukhta

Moscow cho biết Kiev đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy quân sự Progress ở Michurinsk, vùng Tambov và một cơ sở lọc dầu ở thành phố Ukhta, Cộng hòa Komi thuộc Nga, cách biên giới Ukraine gần 2.000km.

Ảnh chụp màn hình video ghi lại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Astra

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Rostislav Goldstein, lãnh đạo Cộng hòa Komi thuộc Nga cho biết: "Khu vực của chúng tôi đã bị UAV của Ukraine tấn công. Một đám cháy đã xảy ra tại khuôn viên nhà máy lọc dầu ở Ukhta. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường”.

Nhà máy lọc dầu LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka ở Ukhta được cho là mục tiêu chính của cuộc tấn công. Chi nhánh của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tại Komi đã xác nhận vụ việc.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về những hậu quả “rất nghiêm trọng” nếu nước này không đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran. Ảnh: Reuters

Phát biểu một ngày sau khi tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng đạt được kết quả “trong tháng tới” từ các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

“Chúng ta phải đạt được thỏa thuận, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”, ông Trump nói với các phóng viên.

Ông Trump cũng nhắc lại các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Tehran trong cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 7-2025.

Iran dọa ám sát Thủ tướng Israel

Tiếp tục chiến dịch truyền bá các thông điệp cứng rắn nhằm vào Mỹ và Israel, một kênh truyền hình nhà nước của Iran đã công bố hình ảnh kèm cảnh báo rằng Tehran có thể tiến hành ám sát Thủ tướng cùng một số quan chức cấp cao của Israel.

Truyền hình Iran đăng hình ảnh kèm cảnh báo ám sát Thủ tướng cùng các quan chức cấp cao Israel. Ảnh: The Times of Israel

Truyền thông Israel cho biết, kênh truyền hình Nhà nước Iran với tên gọi Ofogh, đã công bố danh sách kèm hình ảnh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng 6 quan chức cấp cao Israel khác, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Giám đốc cơ quan tình báo Mossad. Đáng chú ý, cùng với danh sách, phát thanh viên tiếng Do thái của kênh truyền hình Iran cảnh báo rằng nước này sẽ quyết định “thời điểm chết” của các quan chức Israel.

Cảnh báo của kênh truyền hình Nhà nước Iran đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu và giới chức Israel đang thúc giục chính quyền Mỹ hành động cứng rắn hơn với Iran.

Mỹ bỏ các quy định về giảm phát thải khí thải nhà kính

Ngày 12-2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bãi bỏ “phát hiện gây nguy hiểm” – một kết luận khoa học được ban hành từ năm 2009, cho rằng khí thải nhà kính gây hại cho sức khỏe con người. Quyết định này loại bỏ nền tảng pháp lý quan trọng nhất cho các quy định khí hậu liên bang trong hơn một thập kỷ qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Phát hiện gây nguy hiểm” do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama, xác định rằng các khí như carbon dioxide và methane góp phần làm Trái đất nóng lên và đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên cơ sở đó, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đã áp dụng Đạo luật Không khí Sạch năm 1963 để ban hành các tiêu chuẩn giới hạn phát thải đối với xe cộ, nhà máy điện và nhiều ngành công nghiệp khác.

Với quyết định mới, chính quyền Tổng thống Trump đã chấm dứt các tiêu chuẩn khí thải nhà kính liên bang áp dụng cho tất cả các loại xe và động cơ sản xuất trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2027. Việc bãi bỏ này đồng nghĩa với việc loại bỏ các yêu cầu về đo lường, báo cáo, chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hoá thạch.

Phát biểu khi công bố quyết định, ngày 12-2, ông Trump cho rằng quy định này đã gây tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ và đẩy giá xe lên cao đối với người tiêu dùng.

Syria tiếp quản căn cứ quân sự chiến lược sau khi Mỹ rút quân

Bộ Quốc phòng Syria ngày 12-2 cho biết, lực lượng chính phủ nước này đã tiếp quản quyền kiểm soát một căn cứ quân sự chiến lược ở miền Đông Syria sau khi quân đội Mỹ rút khỏi khu vực.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ Al-Tanf tại Syria, ngày 20-7-2025. Ảnh: Planet Labs PBC/Reuters

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Syria, việc bàn giao căn cứ Al-Tanf được tiến hành với sự phối hợp của quân đội Mỹ. Hiện các lực lượng Syria đang bảo đảm an ninh cho căn cứ và khu vực xung quanh. Lực lượng Biên phòng Syria dự kiến sẽ được triển khai tại đây trong những ngày tới.

Căn cứ Al-Tanf được thiết lập năm 2016, nằm tại vị trí chiến lược ở ngã ba biên giới giữa Syria, Jordan và Iraq, dọc theo tuyến cao tốc M2 nối Baghdad với Damascus. Trong nhiều năm, đây là trung tâm then chốt cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), lực lượng từng kiểm soát cửa khẩu biên giới gần khu vực này. Al-Tanf cũng được sử dụng để huấn luyện các lực lượng đối lập.