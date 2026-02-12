Tin thế giới tối 12-2: UAV Ukraine thả bom thiêu rụi pháo phản lực của Nga

(GLO)- UAV Ukraine ném bom thiêu rụi pháo phản lực phóng loạt của Nga; Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ sẵn sàng chấp nhận hoạt động làm giàu uranium giới hạn của Iran; Nga thông báo viện trợ dầu mỏ cho Cuba; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 12-2.

UAV Ukraine ném bom thiêu rụi pháo phản lực của Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công, phá hủy hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia.

Video: Defence-ua

Trang Defence trích dẫn báo cáo của quân đội Ukraine cho biết nhóm điều khiển UAV Lasar thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine “với sự hỗ trợ từ Tiểu đoàn số 422 và Trung tâm hệ thống không người lái số 104 đã tập kích pháo phản lực phóng loạt BM-27 của Nga tại khu vực thuộc trách nhiệm của Quân đoàn Lục quân số 17 ở tỉnh Zaporizhzhia, miền nam Ukraine”.

“Nhóm điều khiển UAV Lasar đã theo dấu hệ thống pháo của Nga trong nhiều tháng qua, khi liên tục tiến hành trinh sát nhằm xác định vị trí đối phương triển khai khí tài. Khi xác định được mục tiêu, các lực lượng Ukraine đã tấn công nhằm vô hiệu hóa khả năng di chuyển của khẩu pháo, sau đó phá hủy khí tài này”, quân Ukraine cho hay.

Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ sẵn sàng chấp nhận hoạt động làm giàu uranium giới hạn của Iran

Mỹ và Iran đang thể hiện sự linh hoạt hơn trong các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới, khi Washington được cho là “sẵn sàng” chấp nhận việc Tehran tiếp tục làm giàu uranium trong giới hạn nhất định.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: Reuters

Thông tin này được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chia sẻ vào hôm 12-2. “Điều tích cực là phía Mỹ dường như sẵn sàng chấp nhận hoạt động làm giàu uranium của Iran trong những giới hạn được xác định rõ ràng", ông Fidan nói. Nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã có các cuộc trao đổi với cả Washington và Tehran.

Theo ông, Iran nhận thức được sự cần thiết phải đạt đồng thuận với Mỹ, trong khi Washington cũng hiểu rằng Tehran có những “lằn ranh đỏ” riêng. "Cố gắng ép buộc họ là điều vô ích", ông nhận định.

Trước đó, Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ kho uranium đã làm giàu ở mức tinh khiết 60% - chỉ còn cách ngưỡng 90% vốn được coi là cấp độ vũ khí một bước ngắn. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính, đồng thời khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm cả hoạt động làm giàu uranium.

Nga thông báo viện trợ dầu mỏ cho Cuba

Nga có kế hoạch gửi một lô dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba dưới dạng viện trợ nhân đạo.

“Trong thời gian tới, Nga dự kiến chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba dưới dạng viện trợ nhân đạo”, nhật báo Izvestia dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga tại Cuba ngày 12-2 cho biết.

Một tàu chở dầu ngoài khơi Cuba. Ảnh: AFP

Tình hình năng lượng của Cuba trở nên khó khăn hơn sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3-1. Venezuela vốn là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn sang Cuba.

Ngày 29-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã lên án mạnh mẽ các biện pháp này. Nga cũng nhiều lần chỉ trích các động thái của Mỹ, cho rằng Washington đang tìm cách "bóp nghẹt" nền kinh tế của Cuba. Moscow cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhiên liệu ở Cuba.

Hàn Quốc tuyên án các thành viên Nội các cũ liên quan đến thiết quân luật

Ngày 12-2, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã tuyên án cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min 7 năm tù giam liên quan đến nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật bất thành cuối năm 2024.

Quang cảnh bên ngoài Toà án quận trung tâm Seoul ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Với phán quyết này, ông Lee Sang Min trở thành thành viên thứ hai trong Nội các của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị kết án liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật. Vào tháng trước, cựu Thủ tướng Han Duck Soo đã bị tuyên án 23 năm tù.

Trước đó, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun Suk đứng đầu đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với ông Lee Sang Min sau khi truy tố ông này về tội tiếp tay cho việc ban bố thiết quân luật, ra lệnh phong tỏa các cơ quan trọng yếu, cắt điện, nước đối với các cơ quan truyền thông.

Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên ông Lee Sang Min phạm tội khai man khi làm chứng. Trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cuối năm 2025, ông Lee Sang Min đã phủ nhận việc tham gia vào việc lên kế hoạch cho sắc lệnh ban bố thiết quân luật khi lập luận rằng sắc lệnh thiết quân luật của cựu tổng thống không thể bị xem là hành vi nổi loạn.