Tin thế giới tối 11-2: Ukraine chuẩn bị khung pháp lý cho hoạt động bầu cử

(GLO)- Ukraine chuẩn bị khung pháp lý cho hoạt động bầu cử; Mỹ tiếp tục nới lỏng hạn chế đối với ngành dầu mỏ Venezuela; Campuchia tiết lộ số lượng trung tâm lừa đảo bị triệt phá trong thời gian qua... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 11-2.

Ukraine chuẩn bị khung pháp lý cho hoạt động bầu cử

Ukraine bắt đầu lên kế hoạch tổ chức bầu cử Tổng thống kèm theo một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình sau khi Washington yêu cầu Kiev tiến hành các sự kiện này trước ngày 15-5.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine tại Kiev. Ảnh: AFP

Tờ Financial Times đưa tin Quốc hội Ukraine sẽ tiến hành những sửa đổi pháp lý cần thiết trong tháng 3 và tháng 4 tới nhằm mở đường cho việc tổ chức bầu cử trong điều kiện thiết quân luật.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hết hạn vào ngày 20-5-2024 song cho tới nay, quốc gia Đông Âu này chưa thể tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống mới do tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên liên quan tới cuộc xung đột với Nga.

Theo Reuters, trong các cuộc gặp gần đây tại Abu Dhabi và Miami, phái đoàn Mỹ - do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu, cùng với ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump - đã thúc giục các quan chức Ukraine nhanh chóng chuẩn bị cho một cuộc bầu cử.

Ngoài ra, quan chức Mỹ và Ukraine cũng đã thảo luận khả năng tổ chức bầu cử đồng thời với một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình với Nga, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng mốc thời gian do phía Mỹ đề xuất là “thiếu thực tế”.

Iran quyết tâm không nhượng bộ các yêu cầu “quá mức”

Ngày 11-2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẽ “không nhượng bộ các yêu cầu quá mức” liên quan đến chương trình hạt nhân.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AFP

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo, Tổng thống Pezeshkian nêu rõ: “Iran của chúng ta sẽ không nhượng bộ trước sự gây hấn nhưng chúng ta đang tiếp tục nỗ lực hết sức để đối thoại với tất cả các nước láng giềng nhằm thiết lập sự hòa bình và yên ổn trong khu vực.”

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Iran cũng cho biết nước này không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và sẵn sàng chấp nhận “bất kỳ sự kiểm chứng nào” đối với chương trình hạt nhân của mình.

Mỹ tiếp tục nới lỏng hạn chế đối với ngành dầu mỏ Venezuela

Ngày 10-2, Mỹ tiếp tục triển khai các biện pháp nới lỏng hạn chế liên quan tới ngành dầu mỏ của Venezuela, mở rộng khả năng tham gia của các doanh nghiệp Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này sau khi các kiểm soát nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí được dỡ bỏ.

Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép cho phép thực hiện một số giao dịch với Chính phủ Venezuela và Tập đoàn Dầu khí quốc doanh PDVSA, bao gồm cung cấp hàng hóa, công nghệ và phần mềm “phục vụ hoạt động thăm dò, phát triển hoặc sản xuất dầu khí” tại nước này.

Mỹ tiếp tục nới lỏng hạn chế đối với ngành dầu mỏ Venezuela. Ảnh: France24/TTXVN

Ngoài ra, một giấy phép khác cho phép tiến hành các giao dịch cần thiết cho hoạt động của cảng biển và sân bay, trong khi một văn bản thứ ba cho phép thực hiện một số hoạt động liên quan tới dầu có nguồn gốc từ Venezuela.

Trong diễn biến khác, Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên thuộc Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp kín vào tối 11-2 để thảo luận những diễn biến gần đây tại Venezuela, theo lịch làm việc của cơ quan lập pháp này. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nội dung phiên họp.

Campuchia tiết lộ số lượng trung tâm lừa đảo bị triệt phá trong thời gian qua

Một quan chức cấp cao Campuchia xác nhận nước này đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây.

Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến ở tỉnh Kandal, bắt giữ gần 500 nghi phạm vào tháng 7-2025. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Hãng thông tấn Reuters ngày 11-2 dẫn lời ông Chhay Sinarith - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban phòng, chống lừa đảo trực tuyến Campuchia xác nhận: “Khoảng 190 địa điểm đã bị phong tỏa”.

Bên cạnh đó, ông Chhay cho biết 173 đối tượng cộm cán liên quan đến các trung tâm này đã bị bắt giữ và 11.000 lao động bị trục xuất trong chiến dịch được khởi động từ cuối năm 2025.

Trong tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ nước này trong giai đoạn hiện nay nhằm bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân.