Tin thế giới sáng 12-2: Châu Âu thông qua khoản cho vay hơn 106 tỷ USD hỗ trợ Ukraine

(GLO)- Châu Âu thông qua khoản cho vay hơn 106 tỷ USD hỗ trợ Ukraine; NATO triển khai sứ mệnh mới nhằm tăng cường an ninh ở Bắc Cực; Mỹ chặn UAV của băng đảng ma túy Mexico xâm phạm không phận... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-2.

Châu Âu thông qua khoản cho vay hơn 106 tỷ USD hỗ trợ Ukraine

Ngày 11-2, Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương 106,8 tỷ USD) dành cho Ukraine.

Đây được xem là "phao cứu sinh" tài chính thiết yếu cho chính quyền Kiev, vốn đang cạn kiệt tiền mặt trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ tư.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine. Ảnh: bgnes

Gói hỗ trợ trích từ ngân sách chung của Liên minh châu Âu (EU) nói trên đã nhận được sự ủng hộ áp đảo từ các nghị sĩ, với 458 phiếu thuận và 140 phiếu chống. Ước tính, khoản vay này sẽ giúp Ukraine trang trải 2/3 nhu cầu tài chính của nước này trong giai đoạn 2026 và 2027. Theo đó, Ukraine sẽ được phép sử dụng 60 tỷ euro để mua vũ khí cần thiết cho việc củng cố năng lực phòng vệ. Phần tiền còn lại sẽ được dành để hỗ trợ ngân sách chung.

EU nêu rõ Kiev chỉ cần hoàn trả tiền khi “nhận được khoản bồi thường của Moscow”. Trong khi đó, EU sẽ chi trả lãi suất, dự kiến vào khoảng 3 tỷ euro mỗi năm, thông qua ngân sách của khối này.

NATO triển khai sứ mệnh mới nhằm tăng cường an ninh ở Bắc Cực

Ngày 11-2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công bố đã triển khai sứ mệnh mới mang tên "Arctic Sentry" nhằm tăng cường an ninh tại Bắc Cực.

Trung tâm chỉ huy tác chiến Bắc Cực ở Greenland. Ảnh: AP

Theo thông báo của NATO, "Arctic Sentry" là một hoạt động đa lĩnh vực, trước mắt sẽ tập hợp và phối hợp các chương trình sẵn có của các nước thành viên, đơn cử như các cuộc tập trận sắp tới của Na Uy và Đan Mạch.

Quyết định triển khai sứ mệnh trên diễn ra trong bối cảnh NATO vừa trải qua cuộc khủng hoảng ngoại giao sâu sắc chưa từng có trong nhiều năm, bắt nguồn từ việc Tổng thống Trump có ý định mua lại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Washington.

Liên hợp quốc bắt đầu dọn dẹp các đống đổ nát tại Gaza

Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) thông báo đã bắt đầu hoạt động dọn dẹp các đống đổ nát khổng lồ tại dải Gaza, gây ra bởi cuộc chiến thảm khốc kéo dài hơn 2 năm qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas.

Người dân Palestines di chuyển qua đống đổ nát khổng lồ ở Gaza. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Văn phòng Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Gaza, ông Alessandro Mrakic cho biết, hoạt động dọn dẹp bắt đầu tại khu chợ Fras, từng là địa điểm buôn bán sầm uất nhất ở thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza. Khu chợ này có tổng diện tích lên tới 75.000 m2, nằm trong khu vực đang do quân đội Israel kiểm soát.

Bước đầu, công tác dọn dẹp tập trung vào việc loại bỏ các vật cứng trong đống đổ nát khổng lồ cao 13m và có tổng khối lượng lên tới hơn 300.000 m3.

Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc dự tính trong vòng 6 tháng tới, đống đốt nát sẽ được chuyển tới một địa điểm cất trữ được xây dựng đảm bảo tiêu chí thân thiện môi trường, ở phía Nam thành phố Gaza.

EU xóa bỏ miễn thuế đối với các kiện hàng thương mại điện tử nhỏ

Hội đồng châu Âu vừa chính thức thông qua các quy định thuế quan mới đối với hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu, trong đó đáng chú ý là quyết định bãi bỏ cơ chế miễn thuế đối với các kiện hàng nhỏ có giá trị thấp.

Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh thương mại điện tử toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ, các quy định hải quan hiện hành của EU, đặc biệt là ngưỡng miễn thuế đối với các lô hàng có giá trị dưới 150 euro, ngày càng bộc lộ sự lạc hậu, gây thất thu ngân sách và tạo ra sức ép cạnh tranh không cân xứng đối với doanh nghiệp nội khối.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, EU sẽ chính thức chấm dứt việc miễn thuế nhập khẩu đối với các kiện hàng nhỏ dưới 150 euro.

Mỹ chặn UAV của băng đảng ma túy Mexico xâm phạm không phận

Ngày 11-2, một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn các thiết bị bay không người lái của băng đảng ma túy Mexico xâm nhập không phận Mỹ.

Hành khách tại sân bay quốc tế El Paso. Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra cùng ngày sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) bất ngờ thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Sân bay Quốc tế El Paso thuộc bang Texas, giáp Mexico, trong 10 ngày tới vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, FAA đã cho mở lại không phận xung quanh khu vực sân bay này do ghi nhận "không có mối đe dọa nào đối với hoạt động hàng không thương mại."

Thành phố El Paso có dân số gần 700.000 người, là trung tâm thương mại xuyên biên giới kết nối Mỹ với thành phố Ciudad Juarez của Mexico. Việc dễ dàng tiếp cận thị trường Mỹ đang khiến thành phố Ciudad Juarez, cũng như các thành phố khác dọc biên giới hai nước, trở thành địa bàn gia tăng hoạt động của các băng đảng ma túy Mexico.