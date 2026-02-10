Tổng thống Mỹ dọa ngăn khánh thành cây cầu nối liền Mỹ với Canada

(GLO)- Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ ngăn chặn việc khánh thành cây cầu Gordie Howe nối liền bang Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ, trừ khi Ottowa chịu đàm phán thương mại với Washington.

Ngày 9-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ngăn chặn việc khánh thành cây cầu mới nối giữa Mỹ và Canada vì những “bất công” trong quan hệ thương mại giữa 2 nước.

Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ ngăn chặn việc khánh thành cầu Gordie Howe nối liền bang Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ. Nguồn: Business Wire/AP

Hãng thông tấn Fox dẫn lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Tôi sẽ không cho phép cây cầu này đi vào hoạt động cho tới khi Mỹ được bồi hoàn đầy đủ cho mọi thứ chúng ta đã dành cho họ và quan trọng hơn là cho tới khi Canada đối xử với Mỹ bằng sự công bằng và tôn trọng. Quá trình đàm phán sẽ bắt đầu ngay lập tức”.

Nhà lãnh đạo Mỹ phàn nàn về việc Canada gần như không sử dụng sản phẩm của Mỹ trong quá trình xây dựng cầu. Ông lưu ý rằng sẽ không đồng ý với việc đưa vào khánh thành cầu cho đến khi Mỹ nhận được “sự đền bù đầy đủ” cho những gì đã cung cấp cho Canada.

Công trình trị giá 4,7 tỷ USD này được bắt đầu khởi công từ năm 2018 và đặt theo tên huyền thoại khúc côn cầu người Canada Gordie Howe. Cầu được dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Canada cần đối xử với Mỹ công bằng và tôn trọng, và rằng ông sẽ “lập tức đàm phán” về vấn đề này với Canada.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng công khai thể hiện thái độ cứng rắn với Mỹ khi đưa ra cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) vào tháng trước rằng hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang đối mặt với "sự rạn nứt”.

Ông Carney cho rằng, các quốc gia tầm trung nên hợp tác với nhau để đối phó với những thay đổi này.

Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Canada đã leo thang khi ông Trump dọa áp thuế 100% với hàng hóa Canada vì Thủ tướng Carney ký thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc.