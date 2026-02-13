Mỹ chấm dứt chiến dịch truy quét di trú tại bang Minnesota. (Ảnh minh họa. Nguồn: cbsnews/TTXVN)

Ngày 12-2, ông Tom Homan-quan chức phụ trách biên giới của Mỹ-xác nhận, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý với đề nghị chấm dứt chiến dịch tăng cường thực thi luật di trú liên bang tại bang Minnesota sau nhiều tháng triển khai.

Chiến dịch truy bắt người nhập cư của chính quyền liên bang ở Minnesota kéo dài 2 tháng, đã có hàng ngàn người bị bắt, các cuộc biểu tình phản đối nổ ra và đỉnh điểm tranh cãi là 2 vụ bắn chết công dân Mỹ tại TP. Minneapolis ở Minnesota.

Quyết định của ông Trump đánh dấu sự kết thúc của Chiến dịch Đột kích Đô thị (Operation Metro Surge), vốn được thiết lập nhằm tăng cường truy bắt và trục xuất các đối tượng cư trú bất hợp pháp trong khu vực Minneapolis và St. Paul.

Số lượng mục tiêu cần thực hiện hành động cưỡng chế đã giảm đáng kể sau khi hàng ngàn nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ Biên giới (CBP) được điều động đến khu vực này-ông Tom Homan cho biết.

Trong tuần trước, ông Homan đã thông báo rút 700 nhân viên khỏi Minnesota, song vẫn duy trì khoảng 2.000 nhân viên tại hiện trường.

Cũng theo ông Homan, việc rút quân sẽ tiếp tục trong tuần tới, hoàn tất quá trình thu hẹp lực lượng; và toàn bộ chiến dịch sẽ chấm dứt theo chỉ thị được Tổng thống Trump phê chuẩn.

Chiến dịch Đột kích Đô thị được công bố chưa đầy 3 tuần sau khi Tổng thống Trump cử ông Homan đến Minnesota để điều hành chiến dịch trục xuất quy mô lớn, thay thế Chỉ huy Lực lượng Tuần tra Biên giới Gregory Bovino. Việc thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh chính quyền nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật và hiệu quả trong thực thi luật di trú.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump, chính sách di trú được đặt trong khuôn khổ bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh nội địa.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhiều lần nhấn mạnh, việc thực thi luật di trú một cách nghiêm minh là điều kiện tiên quyết để duy trì pháp quyền và trật tự xã hội.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) coi chiến dịch ở Minnesota “là hoạt động thực thi luật nhập cư lớn nhất từ trước đến nay”, với hơn 4.000 vụ bắt giữ. Ông Homan nói dù kết thúc chiến dịch, hoạt động thực thi pháp luật nhập cư tại Minnesota vẫn tiếp tục, dù quy mô được cho là sẽ nhỏ hơn những tháng qua.