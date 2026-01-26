Tin thế giới tối 26-11: EU sẽ loại bỏ khí đốt của Nga từ năm 2027

(GLO)- EU sẽ loại bỏ khí đốt của Nga từ năm 2027; Ấn Độ long trọng kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 77; Sét đánh khiến gần 90 người bị thương ở Brazil... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-1.

EU sẽ loại bỏ khí đốt của Nga từ năm 2027

Ngày 26-1, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thông báo khối đã chính thức thông qua một quy định nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt từ Nga, bao gồm cả khí đốt vận chuyển qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Hội đồng EU cho biết quy định này là một cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu REPowerEU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của EU vào năng lượng của Nga.

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo thông báo, 27 quốc gia thành viên EU đã chính thức phê chuẩn quy định về việc chấm dứt dần nhập khẩu khí đốt của Nga vào EU. Các quy định mới cũng bao gồm các biện pháp tăng cường giám sát hiệu quả và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 6 tuần kể từ khi quy định có hiệu lực. Lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu LNG sẽ được triển khai từ đầu năm 2027, tiếp đó là khí đốt qua đường ống vào mùa thu cùng năm.

Các vi phạm quy định mới có thể dẫn đến mức phạt ít nhất 2,5 triệu euro đối với cá nhân và ít nhất 40 triệu euro đối với công ty, tương đương ít nhất 3,5% tổng doanh thu hằng năm trên toàn thế giới của công ty hoặc 300% doanh thu giao dịch ước tính.

Ấn Độ long trọng kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 77

Ngày 26-1, Ấn Độ đã long trọng kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 77 bằng lễ diễu hành quy mô lớn trên đại lộ Kartavya Path, trung tâm nghi lễ của thủ đô New Delhi. Sự kiện không chỉ đánh dấu thời khắc lịch sử khi Hiến pháp Ấn Độ có hiệu lực, mà còn là dịp để quốc gia Nam Á này khẳng định sức mạnh, bản sắc và tầm vóc đang lên trên trường quốc tế.

Ấn Độ phô diễn xe tăng T-90 tại lễ diễu hành. Ảnh: TTXVN

Tham dự lễ diễu hành năm nay có Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, hai vị khách chính là Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Luís Santos da Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng hàng nghìn quan khách trong và ngoài nước. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Ấn Độ – Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.

Phần diễu binh là điểm nhấn quan trọng, với sự xuất hiện của hàng loạt hệ thống vũ khí hiện đại và khí tài do Ấn Độ phát triển.

Chủ đề xuyên suốt của lễ diễu hành năm nay là kỷ niệm 150 năm ca khúc yêu nước “Vande Mataram” (Con kính chào Mẹ Tổ quốc), biểu tượng tinh thần của phong trào độc lập và lòng yêu nước Ấn Độ. Thông điệp “thống nhất trong đa dạng” tiếp tục được khẳng định như nền tảng của Cộng hòa Ấn Độ hiện đại.

Sét đánh khiến gần 90 người bị thương ở Brazil

Ngày 25-1, sét đánh trong cơn mưa dông ở thủ đô Brasília, Brazil, đã khiến 89 người bị thương khi đang tham gia cuộc mít tinh ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Sét đánh khiến gần 90 người bị thương ở Brazil. Ảnh: express.co

Theo Sở Cứu hỏa Brasília, trong số những người bị thương, 47 người được đưa đến bệnh viện, trong đó 11 người cần được chăm sóc y tế đặc biệt.

Hàng nghìn người đã tụ tập dưới trời mưa ở Brasília để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Bolsonaro, người bị kết án 27 năm tù giam vào năm ngoái liên quan đến cuộc đảo chính bất thành, sau thất bại trước Tổng thống Lula da Silva trong cuộc bầu cử năm 2022.

Cuộc biểu tình do nghị sĩ Nikolas Ferreira tổ chức nhằm kêu gọi chính phủ ân xá cho ông Bolsonaro. Cựu Tổng thống Brazil đang bị giam giữ tại cơ sở giam giữ Papuda ở Brasilia trong tình trạng sức khỏe suy yếu nghiêm trọng.

Australia tiếp tục đóng cửa một số bãi biển vì cá mập

Ngày 26-1, chính quyền một số địa phương thuộc bang New South Wales của Australia đã quyết định đóng 5 bãi biển nổi tiếng sau khi phát hiện cá mập xuất hiện ở những nơi này.

Australia đóng cửa 5 bãi biển nổi tiếng sau khi phát hiện cá mập. Ảnh: Reuters

Quyết định này được đưa ra sau khi vào tuần trước, 4 người đã bị cá mập tấn công trong lúc bơi và lướt sóng ở các bờ biển thuộc bang New South Wales, trong đó 1 thiếu niên 12 tuổi đã thiệt mạng. Ngay sau khi các vụ việc này liên tiếp xảy ra, chính quyền đã phải đóng cửa nhiều bãi biển để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.

Các chuyên gia lo ngại cá mập đang xuất hiện nhiều hơn tại bờ biển ở bang New South Wales sau khi nhiều vùng ở đây trải qua các ngày mưa liên tục khiến cho nước thải được đổ ra biển thu hút nhiều cá nhỏ đến khu vực này kiếm ăn, tạo thành môi trường hấp dẫn cá mập. Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày cũng làm cho nước ở các khu vực này đục hơn nên các phương tiện khó có thể phát hiện cá mập.