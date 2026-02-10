Hàn Quốc: Khai trừ Huyện trưởng Jindo vì phát ngôn xúc phạm phụ nữ

(GLO)- Đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc tuyên bố khai trừ ông Kim Hee Soo - Huyện trưởng Jindo vì phát ngôn coi thường phụ nữ Sri Lanka và Việt Nam.

Ngày 9-2, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp Hội đồng Tối cao Đảng Dân chủ, ông Park Soo Hyun - phát ngôn viên cấp cao của đảng Dân chủ cho biết tất cả thành viên Hội đồng Tối cao đã nhất trí với quyết định khai trừ ông Kim Hee Soo.

Ông Kim Hee-soo - Huyện trưởng Jindo. Nguồn: Yonhap

“Chúng tôi kỷ luật ông Kim liên quan đến tranh cãi phát sinh từ ngôn từ xúc phạm phụ nữ nước ngoài. Quyết định khai trừ đảng với ông này được toàn thể thành viên ban lãnh đạo nhất trí thông qua" - phát ngôn viên đảng Dân chủ Hàn Quốc Park Soo-hyun nói.

Trong thông báo phát đi ngày 7 và 8-2, tỉnh Nam Jeonlla nêu rõ: “Chúng tôi chính thức xin lỗi Đại sứ quán Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, cũng như những người dân và phụ nữ Việt Nam đã phải chịu tổn thương sâu sắc bởi phát ngôn không phù hợp của Huyện trưởng Jindo”.

Chính quyền tỉnh Nam Jeonlla đã nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến chính phủ cũng như người dân Việt Nam.

Dư luận Hàn Quốc đã chỉ trích những phát ngôn của ông Kim Hee Soo liên quan đến phụ nữ Sri Lanka và Việt Nam tại buổi tọa đàm chính thức của chính quyền để thảo luận về việc sáp nhập địa giới hành chính thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeonlla, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Haenam vào ngày 4-2.

Huyện trưởng Jindo Kim Hee Soo đã xin lỗi vì việc dùng từ không thích hợp khi đề cập đến vấn đề suy giảm dân số. Ông Kim Hee Soo đưa ra lời xin lỗi và giải thích rằng phát biểu của ông chỉ nhằm mục đích nêu bật những vấn đề mang tính cấu trúc về tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng và sự suy giảm tỷ lệ kết hôn và sinh con tại khu vực nông thôn.

Ông thừa nhận rằng đã mắc sai lầm khi sử dụng ngôn từ, đồng thời đính chính rằng những phát ngôn của ông không nhằm mục đích hạ thấp hay coi thường bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân cụ thể nào và xin lỗi bất cứ ai có thể bị xúc phạm bởi những phát ngôn này.

Trước đó ngày 6-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công văn tới giới chức tỉnh Jeolla Nam và huyện Jindo, coi đây là ngôn từ xúc phạm, thiếu chuẩn mực, cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và sửa chữa trên tinh thần cầu thị.