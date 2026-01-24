Hàn Quốc dẫn độ 73 nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về nước

(GLO)- Chính phủ Hàn Quốc quyết định cưỡng chế dẫn độ 73 nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ tại Campuchia, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các đường dây tội phạm nhắm vào công dân nước này.

Ngày 23-1, theo hãng tin Yonhap, giới chức Hàn Quốc xác nhận 73 công dân nước này bị bắt giữ tại Campuchia vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã được đưa về nước để điều tra.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yoo-jung. Nguồn: Yonhap News

Tại cuộc họp báo ngày 22-1, bà Kang Yoo-jung, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết các nghi phạm nói trên bị cáo buộc lừa đảo và đe dọa 869 công dân Hàn Quốc, chiếm đoạt tổng cộng 48,6 tỷ won (khoảng 33 triệu USD).

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, đây là vụ hồi hương nghi phạm lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án đơn lẻ, vượt qua kỷ lục 64 đối tượng bị đưa về từ Campuchia hồi tháng 10 năm ngoái. Toàn bộ 73 nghi phạm đã bị tòa án Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ và được đưa thẳng về Sân bay quốc tế Incheon.

Hàn Quốc dẫn độ số lượng lớn nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Reuters

Theo điều tra ban đầu, các đường dây này hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, bao gồm lừa đảo tình cảm, giả mạo đầu tư, thậm chí sử dụng công nghệ deepfake để tạo hình ảnh và video giả nhằm đánh lừa nạn nhân.

Một số đối tượng bị cáo buộc đã thay đổi ngoại hình để tránh bị truy vết, trong khi có trường hợp từng phạm các tội nghiêm trọng khác rồi trốn sang Campuchia tham gia hoạt động lừa đảo.

Đây là vụ hồi hương nghi phạm hình sự có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc, được thực hiện sau cuộc điều tra phối hợp giữa cảnh sát Hàn Quốc, cảnh sát Campuchia và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc