Tin thế giới sáng 28-1: Tổng thống Trump hé lộ diễn biến tích cực trong đàm phán Nga - Ukraine

(GLO)- Tổng thống Trump hé lộ diễn biến tích cực trong đàm phán Nga - Ukraine; Mỹ tập trận trên không ở Trung Đông giữa căng thẳng với Iran; Bộ Y tế Ấn Độ khẳng định chỉ có hai ca nhiễm virus Nipah ở bang Tây Bengal ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-1.

Tổng thống Trump hé lộ diễn biến tích cực trong đàm phán Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-1 cho biết, các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian hiện đang diễn ra rất tốt đẹp và một cuộc gặp 3 bên sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này.

Các nhà đàm phán Mỹ, Nga, Ukraine trong cuộc gặp ba bên đầu tiên ở Abu Dhabi. Ảnh: Al Jazeera English

Mỹ gần đây đã thúc đẩy mạnh các nỗ lực trung gian, với các vòng tiếp xúc diễn ra tại Abu Dhabi giữa đại diện Nga và Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết đã có những bước tiến nhất định hướng tới khuôn khổ một thỏa thuận, dù còn nhiều vấn đề phức tạp chưa được giải quyết.

Còn theo truyền thông Mỹ, Washington đã trao đổi với Kiev về các đảm bảo an ninh, yếu tố mà Ukraine coi là then chốt cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, song nhấn mạnh Mỹ không áp đặt nội dung cụ thể của thỏa thuận và phủ nhận thông tin cho rằng Washington ép Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là yếu tố cốt lõi trong đàm phán. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine dự kiến gặp lại nhau vào Chủ nhật tới (1-2), với khả năng có sự tham gia của quan chức Mỹ, trong bối cảnh Washington tỏ ra lạc quan rằng một thỏa thuận có thể đạt được nếu đà đàm phán hiện nay được duy trì.

Mỹ tập trận trên không ở Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Lực lượng Không quân Trung tâm thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27-1 cho biết sẽ tổ chức các cuộc tập trận sẵn sàng kéo dài nhiều ngày để chứng tỏ khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh chiến đấu trên không ở khắp khu vực trách nhiệm của CENTCOM.

Máy bay trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: US Navy

Lực lượng Không quân Trung tâm cho biết, cuộc tập trận được thiết kế để tăng cường khả năng phân tán tài sản và nhân sự, củng cố quan hệ đối tác khu vực và chuẩn bị cho việc thực thi phản ứng linh hoạt.

Ngày tháng, địa điểm và danh sách các tài sản quân sự của Mỹ tham gia cuộc tập trận vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, cuộc diễn tập dường như được thiết kế để phô diễn khả năng triển khai lực lượng của Mỹ vào khu vực khi căng thẳng với Iran leo thang.

Trước đó, ngày 26-1, CENTCOM thông báo, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng với hàng chục máy bay chiến đấu và gần 5.000 thủy thủ cùng với một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tới khu vực phụ trách của lực lượng này tại Trung Đông.

Iran cảnh báo trả đũa các nước cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Tehran

Cùng ngày 27-1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ coi các quốc gia trong khu vực cho phép lực lượng nước ngoài sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran, là thù địch.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: anews

Cảnh báo được Phó chỉ huy chính trị của lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammad Akbarzadeh đưa ra. Ông Akbarzadeh nhấn mạnh các quốc gia láng giềng trong khu vực là các nước bạn bè của Iran. Tuy nhiên, bất kỳ nước nào có lãnh thổ, không phận hay hải phận được sử dụng để tiến hành cuộc tấn công chống Iran, sẽ bị coi là thù địch.

Trong cuộc điện đàm với Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định các đe dọa của Mỹ nhằm vào Iran sẽ chỉ khiến toàn khu vực rơi vào bất ổn.

Tuần trước, Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ, không phận hay hải phận của nước này để tấn công Iran.

Bộ Y tế Ấn Độ khẳng định chỉ có hai ca nhiễm virus Nipah ở bang Tây Bengal

Tối ngày 27-1, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ ra thông báo, chính thức khẳng định, chỉ có hai trường hợp nhiễm virus Nipah được xác nhận ở bang Tây Bengal, miền Đông nước này từ tháng 12 năm ngoái đến nay.

Cảnh báo virus Nipah tại làng Maruthonkara thuộc huyện Kozhikode, Kerala, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Trong thông cáo, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cũng cho biết, đã có những thông tin sai lệch và không chính xác về số ca mắc bệnh virus Nipah (NiVD) được lan truyền trên một số phương tiện truyền thông. Vì vậy, cơ quan này khuyến cáo công chúng và giới truyền thông chỉ nên dựa vào thông tin đã được xác minh do các nguồn chính thức công bố và tránh lan truyền các báo cáo chưa được xác minh hoặc mang tính suy đoán.

Sau khi hai trường hợp hiễm virus Nipah được công bố, Chính phủ Ấn Độ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền bang Tây Bengal, nhanh chóng triển khai các biện pháp y tế công cộng toàn diện theo các quy trình đã được thiết lập. Tổng cộng 196 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác định, theo dõi và xét nghiệm.

Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận tất cả những người có tiếp xúc với các ca nhiễm, được theo dõi đều không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Nipah.