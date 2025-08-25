Bão số 5 cách đất liền khoảng 80 km, dự kiến sẽ đổ bộ vào chiều 25-8

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 25-8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 85 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16.

Dự kiến từ 15-18 giờ chiều nay, bão sẽ đổ bộ, trọng tâm ảnh hưởng là Bắc Hà Tĩnh-Nam Nghệ An, sau đó lan sang Thanh Hóa. Trong bán kính khoảng 50 km từ tâm bão, gió có thể đạt trên cấp 12, giật cấp 14-15. Các địa phương ven biển như TP. Vinh, Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An) và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cần đặc biệt chú ý. Với hướng di chuyển này, khu vực phía Nam bão (Huế, Quảng Trị, Nam Hà Tĩnh) chịu gió yếu hơn, khoảng cấp 6-8, giật trên cấp 9.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 11 giờ ngày 25-8-2025.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 8-10 m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,8 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8 m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,5-4 m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,8-2,3m, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,7- 4,2 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4 m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6 m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông, nhất là tại ven biển Nghệ An và Thanh Hóa vào chiều và tối 25-8.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15-16; khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Bão số 5 cũng gây mưa lớn ở nhiều khu vực trong cả nước. Cụ thể, từ trưa 25-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200 mm/3h).

Từ trưa 25 đến 26-8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông. Ngày 25-8, TP. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và giông. Khu vực TP. Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và giông (mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ trưa 25 đến 27-8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500 mm.