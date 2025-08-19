Khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát

(GLO)- Sáng 19-8, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Hoạt động này thuộc chương trình Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (bìa phải) về dự buổi lễ tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Ái Trực-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) và các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Đức Thụy

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát được triển khai nhằm đảm bảo khai thác hàng không dân dụng an toàn, hiệu quả.

Công trình hàng không (khu bay và các công trình bảo đảm hoạt động bay) cấp I có tổng mức đầu tư 3.245,089 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.500 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương), đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu); dự kiến thi công xây dựng trong thời gian 12 tháng.

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Đức Thụy

Dự án có quy mô gồm: Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 (33L-15R) nằm song song, cách đường cất hạ cánh hiện hữu 215 m về phía Tây với các kích thước đường cất hạ cánh (3.048 x 45) m; xây dựng 4 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh; hệ thống mương thoát nước dọc hai bên mép dải san gạt đường cất hạ cánh số 2; hệ thống cống ngầm, hệ thống rãnh thấm, hệ thống rãnh biên, bổ sung hệ thống hố ga đấu nối đồng bộ đảm bảo thoát nước công trình; hệ thống đảm bảo hoạt động bay, đường công vụ, xây dựng hàng rào, bốt gác phục vụ an ninh đồng bộ…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Đây là một trong những công trình giao thông hàng không có quy mô lớn, có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Với tầm quan trọng của công trình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư công trình phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 372, Trung đoàn 925, Trung đoàn 940, Cảng Hàng không Phù Cát, các địa phương và đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.T

Trong đó, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ yêu cầu; tập trung công tác quản lý dự án, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm các quy trình, quy định quản lý về chất lượng, tiến độ, khối lượng xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm về chất lượng, tiến độ; quyết tâm thực hiện đảm bảo mục tiêu “tiến độ nhanh-chất lượng tốt-an toàn lao động”.

Các đơn vị tư vấn (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát) phải nêu cao tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác tư vấn đối với dự án. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giám sát tác giả; giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ trong quá trình thi công của nhà thầu xây lắp theo đúng quy định.

Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, nhất là đảm bảo về năng lực tài chính, máy móc thiết bị, vật tư thi công, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề để triển khai thi công công trình đạt chất lượng và tiến độ đề ra. Xây dựng kế hoạch, biểu đồ tiến độ thi công chi tiết đảm bảo cho công tác chỉ đạo điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị UBND các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc và xã Phù Cát tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, kịp thời tổ chức họp Hội đồng thông qua phương án và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án quan tâm ủng hộ, chia sẻ và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Phát biểu tại buổi lễ ở điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tiếp nối những kết quả tích cực, ý nghĩa của lễ khởi công khánh thành đồng loạt 80 dự án, công trình vào ngày 19-4 nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay, hòa chung không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể người dân đã đến dự đại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình, với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng (13% GDP).

Các đại biểu nhấn nút chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Đức Thụy

Theo Thủ tướng Chính phủ, sự kiện được truyền hình tới 80 điểm cầu khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam, góp phần đổi mới việc tổ chức những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông ta, dân tộc ta nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất; nhìn lại càng để biết ơn sự hy sinh anh dũng của cha ông, các anh hùng liệt sỹ; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên kiêu hãnh, vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để làm tiếp các công trình thế kỷ như: đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025. Trong đó, đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19-12-2025 nhằm chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong không khí hân hoan và phấn khởi, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia. Tại 250 điểm cầu trên cả nước cũng đồng loạt tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành, khởi công những công trình trọng điểm.

Máy móc, thiết bị được tập trung để triển khai Dự án. Ảnh: Đức Thụy

Tại Gia Lai, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, của tỉnh và các sở, ngành, địa phương cũng đã nhấn nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.