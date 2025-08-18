Danh mục
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ PHÙ CÁT LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Phù Cát và khát vọng vươn tầm đô thị

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Phù Cát đặt mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, để xây dựng địa phương trở thành trung tâm đô thị, thương mại-dịch vụ, công nghiệp và hậu cần sân bay, hiện đại, năng động, bền vững.

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng của Phù Cát được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 17-8.

Phù Cát được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Ngô Mây và 2 xã Cát Trinh, Cát Tân (huyện Phù Cát cũ). Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh vừa chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết.

Khởi sắc từ cửa ngõ

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất tăng bình quân 11,1%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản (14,98%), tăng mạnh công nghiệp - xây dựng (40,87%) và thương mại - dịch vụ (44,15%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 70,51 triệu đồng, tăng rõ rệt so với đầu nhiệm kỳ.

them2-4259.jpg
Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng mạnh trong nhiệm kỳ qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn xã.
﻿Trong ảnh: Người lao động làm việc tại Công ty CP May Phù Cát. Ảnh: Nguyễn Muội

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Sau sáp nhập, toàn xã có 100% đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới, tạo bước đệm quan trọng để hướng tới mục tiêu nông thôn mới nâng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện - nước, trường học, trạm y tế được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển và phục vụ đời sống nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT đạt cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách được triển khai hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư Đảng ủy xã Phù Cát, khẳng định: “Thành công của Phù Cát xuất phát từ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân; đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tối đa nội lực gắn với tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp; coi trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao hiệu quả dân vận. Đây là nền tảng để Phù Cát bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin và khát vọng vươn lên”.

Đẩy mạnh đô thị hóa gắn với định hướng đô thị sân bay

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phù Cát xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ hiệu quả; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng môi trường xã hội văn minh, đoàn kết.

bg-1-chot.jpg
Trung tâm xã Phù Cát nhìn từ trên cao. Ảnh: Dũng Nhân

Mục tiêu trọng tâm là đến năm 2030, xã Phù Cát đạt các tiêu chí phát triển lên phường. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xác định 3 trụ cột tăng trưởng: Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa gắn với định hướng xây dựng mô hình đô thị sân bay, tạo động lực thúc đẩy thương mại - dịch vụ, công nghiệp và các ngành kinh tế liên quan; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và dịch vụ hậu cần logistics, hình thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào tăng trưởng; ưu tiên phát triển nông nghiệp giá trị cao, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa bảo đảm môi trường bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đảng bộ xã Phù Cát triển khai 5 khâu đột phá. Đó là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ; hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương; tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng KT-XH, ưu tiên giao thông, cấp thoát nước, môi trường, các khu đô thị và thương mại - dịch vụ chất lượng cao; phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân theo hướng bền vững, hiệu quả, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế địa phương, phù hợp định hướng Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Với khí thế mới, niềm tin mới và quyết tâm cao, Phù Cát kiên định mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh, là trung tâm kết nối giao thương, dịch vụ hậu cần sân bay, góp phần đưa vùng đất giàu truyền thống cách mạng vươn lên tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân.

