Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự quốc tế

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Hơn 6000 visa của du học sinh tại Mỹ bị thu hồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 6.000 visa của du học sinh trong năm nay, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chính sách đối với một số sinh viên quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.

Ngày 18-8, tờ Fox News đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 6.000 visa du học trong năm nay. Các sinh viên quốc tế bị thu hồi visa chủ yếu vì lưu trú quá hạn hoặc vi phạm pháp luật như tấn công, lái xe trong tình trạng say xỉn, trộm cắp và ủng hộ khủng bố.

1908-hocsinh.jpg
Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hơn 4.000 visa trong số hơn 6.000 visa bị thu hồi liên quan đến các trường hợp vi phạm pháp luật. Trong đó, từ 200 đến 300 visa bị thu hồi vì các cáo buộc liên quan đến khủng bố, căn cứ theo một phần của Đạo luật Di trú và Quốc tịch. Luật này quy định rằng công dân nước ngoài có thể bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ nếu liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Theo đài CNN, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện các hành động mạnh mẽ đối với các trường đại học và liên quan đến visa du học.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích các trường đại học lớn như Harvard, cáo buộc dung túng “chủ nghĩa bài Do Thái”, những sinh viên này có hành vi bài Do Thái và hỗ trợ khủng bố trong làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine giữa lúc xung đột tại Dải Gaza.

Tổng thống Trump thậm chí đe dọa cắt nguồn quỹ điều tra và tước quy chế miễn thuế của Harvard, động thái khiến một số nước châu Âu gia tăng học bổng để thu hút nhân tài.

Tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho các đại sứ quán và lãnh sự quán phải thẩm tra các ứng viên xin visa du học về "thái độ thù địch đối với công dân, văn hóa, chính phủ, tổ chức hoặc các nguyên tắc lập quốc" của Mỹ.

Một phân tích của Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế NAFSA và JB International dự báo số lượng sinh viên quốc tế nhập học mới có thể giảm 30 - 40%, kéo theo mức giảm 15% trong tổng số tuyển sinh mùa thu này. “Điều này sẽ khiến nền kinh tế Mỹ mất đi 7 tỷ USD chi tiêu và hơn 60.000 việc làm” - NAFSA cho biết cuối tháng 7.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 400.000 visa du học hay còn gọi là thị thực F1 đã được cấp trong năm tài chính 2024. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có ít thị thực hơn được cấp trong năm nay sau khi các cuộc hẹn phỏng vấn mới bị tạm hoãn và những yêu cầu thẩm tra mới được áp dụng.

Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai ủng hộ chính sách thu hồi visa du học của chính quyền Tổng thống Trump. Ông Rubio khẳng định: “Không có quyền hiến định nào đối với thị thực du học. Thị thực là đặc quyền mà chúng tôi quyết định cấp cho các bạn”, ông phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh EWTN đầu tháng 8. Ông nói: "Hàng ngày, khắp nơi trên thế giới có hàng nghìn người bị từ chối thị thực. Vậy nên nếu tôi biết điều gì đó về các bạn - sau khi đã cấp thị thực - thì tôi hoàn toàn có quyền thu hồi".

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Thời sự quốc tế

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Thời sự quốc tế

Dù lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 29/7, nhưng các báo cáo từ quân đội Thái Lan cho thấy tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại nhiều điểm nóng dọc biên giới. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia tuyên bố trên mạng xã hội cá nhân rằng tình hình yên ổn.

null