Hơn 6000 visa của du học sinh tại Mỹ bị thu hồi

(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 6.000 visa của du học sinh trong năm nay, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chính sách đối với một số sinh viên quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.

Ngày 18-8, tờ Fox News đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 6.000 visa du học trong năm nay. Các sinh viên quốc tế bị thu hồi visa chủ yếu vì lưu trú quá hạn hoặc vi phạm pháp luật như tấn công, lái xe trong tình trạng say xỉn, trộm cắp và ủng hộ khủng bố.

Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hơn 4.000 visa trong số hơn 6.000 visa bị thu hồi liên quan đến các trường hợp vi phạm pháp luật. Trong đó, từ 200 đến 300 visa bị thu hồi vì các cáo buộc liên quan đến khủng bố, căn cứ theo một phần của Đạo luật Di trú và Quốc tịch. Luật này quy định rằng công dân nước ngoài có thể bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ nếu liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Theo đài CNN, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện các hành động mạnh mẽ đối với các trường đại học và liên quan đến visa du học.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích các trường đại học lớn như Harvard, cáo buộc dung túng “chủ nghĩa bài Do Thái”, những sinh viên này có hành vi bài Do Thái và hỗ trợ khủng bố trong làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine giữa lúc xung đột tại Dải Gaza.

Tổng thống Trump thậm chí đe dọa cắt nguồn quỹ điều tra và tước quy chế miễn thuế của Harvard, động thái khiến một số nước châu Âu gia tăng học bổng để thu hút nhân tài.

Tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho các đại sứ quán và lãnh sự quán phải thẩm tra các ứng viên xin visa du học về "thái độ thù địch đối với công dân, văn hóa, chính phủ, tổ chức hoặc các nguyên tắc lập quốc" của Mỹ.

Một phân tích của Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế NAFSA và JB International dự báo số lượng sinh viên quốc tế nhập học mới có thể giảm 30 - 40%, kéo theo mức giảm 15% trong tổng số tuyển sinh mùa thu này. “Điều này sẽ khiến nền kinh tế Mỹ mất đi 7 tỷ USD chi tiêu và hơn 60.000 việc làm” - NAFSA cho biết cuối tháng 7.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 400.000 visa du học hay còn gọi là thị thực F1 đã được cấp trong năm tài chính 2024. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có ít thị thực hơn được cấp trong năm nay sau khi các cuộc hẹn phỏng vấn mới bị tạm hoãn và những yêu cầu thẩm tra mới được áp dụng.

Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai ủng hộ chính sách thu hồi visa du học của chính quyền Tổng thống Trump. Ông Rubio khẳng định: “Không có quyền hiến định nào đối với thị thực du học. Thị thực là đặc quyền mà chúng tôi quyết định cấp cho các bạn”, ông phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh EWTN đầu tháng 8. Ông nói: "Hàng ngày, khắp nơi trên thế giới có hàng nghìn người bị từ chối thị thực. Vậy nên nếu tôi biết điều gì đó về các bạn - sau khi đã cấp thị thực - thì tôi hoàn toàn có quyền thu hồi".