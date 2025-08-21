Gia Lai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với Công ty TORmem

(GLO)- Sáng 21-8, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Sở Khoa học và Công nghệ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với Công ty TORmem (Hoa Kỳ).

Dự lễ có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hải Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Gia Lai đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm mới về công nghiệp thông tin và công nghệ cao trong khu vực. Hiện tỉnh ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và dữ liệu lớn. Đồng thời, tỉnh chú trọng hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, trước mắt, Công ty TORmem phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn triển khai chương trình đào tạo nhân lực về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là bước đi quan trọng, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho cả 2 bên trong thời gian tới.

Để đưa Gia Lai tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh xác định đến năm 2030 có 4 đề án trọng tâm gồm: phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đảm bảo an toàn-an ninh mạng; đào tạo nguồn nhân lực liên quan, phát triển giáo dục STEM và xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung. Đồng thời, Gia Lai sẽ cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, coi đây là một trong những động lực phát triển đột phá của tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Ông Nguyễn An Thạo-Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TORmem đánh giá cao tiềm năng của Gia Lai khi địa phương đang tập trung phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số, công nghệ điện tử và hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo. Chính vì vậy, đơn vị mong muốn được hợp tác với tỉnh Gia Lai trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Ký kết hợp tác giữa Công ty Tormem và Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Phi Long

Tại buổi lễ, đại diện Công ty TORmem, Trường Đại học Quy Nhơn, Sở Khoa học và Công nghệ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Cụ thể, Công ty TORmem sẽ cung cấp hạ tầng cốt lõi; triển khai PoC (Proof of Concept) được chọn lọc và thảo luận lộ trình; Bảo vệ và cấp phép IP (Intellectual Property) liên quan khi có thể áp dụng; hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại tỉnh.

Ký kết hợp tác giữa Công ty Tormem với Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Phi Long

Trường Đại học Quy Nhơn sẽ có trách nhiệm lưu trữ và vận hành PoC, triển khai thí điểm; Tổ chức các chương trình nghiên cứu và chương trình giảng dạy dựa trên kiến trúc TORmem, đồng thời đóng vai trò là đầu mối cho các quan hệ đối tác học thuật trên toàn Việt Nam. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ làm đầu mối của tỉnh trong phối hợp với Công ty TORmem hoặc các đối tác của Công ty để triển khai, cụ thể hóa các nội dung hợp tác.