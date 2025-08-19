Danh mục
Kinh tế

Tài chính

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

DNSE trình làng công cụ đặt lệnh chứng khoán ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE vừa giới thiệu tính năng đặt lệnh mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên “Lệnh AI”, nhằm tối ưu giá và hiệu quả giao dịch, đặc biệt đối với các lệnh có khối lượng lớn.

“Lệnh AI” cho phép hệ thống tự động chia nhỏ lệnh khối lượng lớn thành nhiều lệnh nhỏ, đặt ở mức giá tối ưu hơn hoặc bằng ngưỡng giá nhà đầu tư đưa ra. Cách thức này giúp giảm thiểu tác động đến giá thị trường, đồng thời nâng cao khả năng khớp lệnh theo xu hướng.

nen-tang-entrade-x-by-dnse-6-1-6.jpg
Sự phát triển của công nghệ và AI đang tạo ra bước ngoặt cho thị trường đầu tư. Ảnh: DNSE

Trong quá trình vận hành, AI liên tục phân tích dữ liệu giá, khối lượng và biến động thị trường để xác định chiến lược phân bổ lệnh phù hợp. Các lệnh nhỏ được gửi tự động theo mục tiêu thiết lập, đồng thời có thể điều chỉnh linh hoạt trong thời gian lựa chọn. Điều này hỗ trợ giảm rủi ro biến động mạnh, tiết kiệm thời gian và hạn chế yếu tố cảm xúc trong đầu tư.

Lệnh AI được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng, như: Nhà đầu tư mới (không cần theo dõi bảng giá liên tục, hạn chế rủi ro khớp sai giá); Nhà đầu tư bán chuyên (tận dụng khả năng chia nhỏ lệnh, tối ưu vùng giá, giảm tác động biến động); tổ chức, quỹ đầu tư (giao dịch khối lượng lớn an toàn hơn, bảo mật và hiệu suất cao hơn so với cách đặt lệnh thủ công).

lenh-ai-phu-hop-voi-nhung-nha-da.jpg
Đối tượng phù hợp sử dụng lệnh AI trong đầu tư. Ảnh: DNSE

Theo DNSE, đây là công cụ đặt lệnh bằng AI đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước đó, công ty từng ra mắt trợ lý chứng khoán ảo Ensa dưới dạng chatbot, sản phẩm đã được vinh danh tại AI Awards 2024. Việc liên tục giới thiệu các giải pháp công nghệ mới được DNSE xác định là hướng đến mục tiêu giúp “đơn giản hóa đầu tư” trên thị trường.

