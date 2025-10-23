Triển khai Nghị định số 261 về cho vay nhà ở xã hội tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-10, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay nhà ở xã hội, với sự tham dự của các doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận nguồn vốn vay chính sách, hiện thực hóa ước mơ an cư.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Long

Tại hội nghị, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh, Sở Xây dựng và các doanh nghiệp thống nhất tăng cường phối hợp, kết nối thông tin hai chiều; thường xuyên cập nhật tiến độ dự án, nhu cầu vay vốn; đồng thời, phân công cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ theo từng dự án, từng địa bàn.

Ngân hàng cam kết đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thẩm định, chủ động nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay mua nhà ở xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường nhà ở xã hội phát triển bền vững.

Tính đến tháng 10-2025, Ngân hàng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai 7 dự án nhà ở xã hội với 1.032 khách hàng. Tổng doanh số cho vay đạt 514 tỷ đồng, chiếm 17,4% số căn hộ đã hình thành.

Đại biểu thảo luận thống nhất đẩy mạnh cho vay vốn tín dụng chính sách mua nhà ở xã hội. Ảnh: Bảo Long

Theo Nghị định số 261, từ ngày 10-10-2025, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội được nâng lên đáng kể. Cụ thể, đối với cá nhân là 20 triệu đồng/tháng; 40 triệu đồng/tháng với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng đối với người độc thân nuôi con nhỏ.

Thu nhập được xác nhận theo bảng lương hoặc bảng công của cơ quan, đơn vị nơi làm việc. Riêng người không có hợp đồng lao động sẽ được xác nhận tại Công an cấp xã thay vì UBND cấp xã như trước đây, giúp thủ tục nhanh gọn hơn.

UBND cấp tỉnh được phép điều chỉnh hệ số thu nhập phù hợp thực tế địa phương và ban hành chính sách khuyến khích đối với hộ có từ 3 người phụ thuộc trở lên.

Cùng với việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, lãi suất cho vay ưu đãi cũng được giảm từ 6,6% xuống còn 5,4%/năm, áp dụng cho cả dư nợ gốc và quá hạn.

Những người vay trước ngày 10-10 cũng sẽ được điều chỉnh lại hợp đồng theo mức lãi suất mới. Chính sách này được kỳ vọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp hiện thực hóa ước mơ an cư.