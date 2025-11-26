Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, sau điều chỉnh số liệu Đề án của 2 tỉnh trước sắp xếp, tổng số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở tỉnh Gia Lai (sau sắp xếp) là 1.253 hộ (xây mới 813 hộ, sửa chữa 440 hộ). Tổng nguồn vốn thực hiện là 51,76 tỷ đồng (ngân sách trung ương là 40,3 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 6,81 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác là 4,65 tỷ đồng).

image-56.jpg
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp hàng ngàn hộ khó khăn về nhà ở được an cư. Ảnh: A.H

Được biết, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) là 871 hộ (xây mới 573 hộ, sửa chữa 298 hộ) với tổng số vốn cần có để thực hiện là 36,418 tỷ đồng (ngân sách trung ương 33,53 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 2,888 tỷ đồng).

Còn tổng số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) là 382 hộ (xây mới 240 hộ, sửa chữa 142 hộ) với tổng số vốn cần có để thực hiện 15,342 tỷ đồng (ngân sách trung ương 11,42 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3,922 tỷ đồng).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Kông Chro, Ya Ma, Chơ Long, Đak Song, Chư Krey, Sró, An Toàn, An Lão, An Hòa, An Vinh và các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

