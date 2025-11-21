Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: T.SỸ

Theo thỏa thuận, Thuế Tỉnh Gia Lai phối hợp cùng BIDV thực hiện công tác triển khai, hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh (HKD) các chính sách pháp luật và vận hành, sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử (HĐĐT), bao gồm cả HĐĐT được cấp mã của cơ quan thuế và HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; phối hợp với BIDV hướng dẫn quy định về sổ sách kế toán của HKD theo phương pháp kê khai và cung cấp các gói dịch vụ liên quan đến vấn đề này.

Trong đó, Thuế Tỉnh Gia Lai có trách nhiệm chỉ đạo các Thuế cơ sở phối hợp, hỗ trợ và cung cấp danh sách các HKD trên địa bàn phối hợp thực hiện chiến dịch. Phối hợp tổ chức các buổi toạ đàm, hội nghị, tập huấn để hướng dẫn chính sách thuế, chính sách về HĐĐT và đồng thời thông qua đó giới thiệu các gói dịch vụ của BIDV đến tất cả HKD có tham gia. Cùng với đó là tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của HKD liên quan đến các sản phẩm của BIDV; những khó khăn, vướng mắc phát sinh khi sử dụng các giải pháp phần mềm, gói dịch vụ... để chuyển về cho BIDV xem xét và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Đại diện BIDV Bình Định và Thuế tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác triển khai chiến dịch 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế. Ảnh: T.SỸ

BIDV tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đến tất cả hộ kinh doanh tại 11 Thuế cơ sở. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, kê khai lập HĐĐT. Thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp vướng mắc nhanh chóng cho HKD trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian phối hợp triển khai và duy trì bộ phận hỗ trợ sử dụng sau thời gian triển khai. BIDV cử nhân sự hỗ trợ 11 Thuế cơ sở, tổ chức lực lượng triển khai đầy đủ về số lượng và chất lượng, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhất các công việc được giao. Đồng thời thành lập các đội tác nghiệp, đội tổng hợp số liệu để kịp thời báo cáo tất cả các số liệu có liên quan theo yêu của Thuế tỉnh Gia Lai.

BIDV Bình Định đảm bảo chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng phù hợp theo quy định của pháp luật về kế toán, về hóa đơn chứng từ và bảo mật thông tin cá nhân của người nộp thuế. Ngoài ra, BIDV Bình Định cung cấp cho cơ quan thuế đầy đủ các thông tin về đầu mối tiếp nhận yêu cầu, đầu mối triển khai thông tin về chính sách hỗ trợ trong thời gian triển khai để niêm yết trên các trang thông tin của Thuế tỉnh Gia Lai. Chủ động thiết kế, xây dựng và cung cấp các chương trình khuyến mại, gói sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính ngân hàng (tài khoản, tín dụng, ngân hàng số,...) dành riêng cho nhóm khách hàng HKD chuyển đổi lên DN, đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu của DN mới thành lập. Báo cáo đầy đủ, kịp thời định kỳ 2 lần/tháng về công tác triển khai, tình hình phối hợp triển khai và các số liệu báo cáo khác (không bao gồm các dữ liệu, số liệu cụ thể của HKD) có liên quan phục vụ cho công tác quản lý thuế đến đầu mối của Thuế tỉnh Gia Lai kể từ ngày bắt đầu triển khai đến khi hoàn thành kế hoạch nói trên…