Gia Lai: Hội thảo về phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết

(GLO) - Tại phường Pleiku, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Diễn đàn “Phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết”.

Tham gia diễn đàn có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp chế biến-xuất khẩu, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hà Duy

Tại diễn đàn, các đại biểu đánh giá chanh leo đang là cây trồng chiến lược của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngành hàng chanh leo vẫn đối mặt với nhiều thách thức như: biến động giá, tiêu chuẩn chất lượng chưa đồng đều, thiếu vùng nguyên liệu đạt chuẩn và liên kết chuỗi còn lỏng lẻo.

Diễn đàn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chuẩn hóa quy trình sản xuất; tăng cường truy xuất nguồn gốc; mở rộng liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp chế biến; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ để đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính.

Ông Vũ Minh Việt - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hà Duy

Tại diễn đàn, các đại biểu đã đề xuất giải pháp tạo nền tảng để ngành chanh leo Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên xây dựng mô hình liên kết bền vững, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chanh leo Việt Nam trên thị trường quốc tế.