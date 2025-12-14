Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Hội thảo về phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ DUY HÀ DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Tại phường Pleiku, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Diễn đàn “Phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết”.

Tham gia diễn đàn có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp chế biến-xuất khẩu, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn tỉnh.

quang-canh-dien-dan-anh-ha-duy.jpg
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hà Duy

Tại diễn đàn, các đại biểu đánh giá chanh leo đang là cây trồng chiến lược của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngành hàng chanh leo vẫn đối mặt với nhiều thách thức như: biến động giá, tiêu chuẩn chất lượng chưa đồng đều, thiếu vùng nguyên liệu đạt chuẩn và liên kết chuỗi còn lỏng lẻo.

Diễn đàn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chuẩn hóa quy trình sản xuất; tăng cường truy xuất nguồn gốc; mở rộng liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp chế biến; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ để đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính.

ong-vu-minh-viet-pho-tong-bien-tap-bao-nong-nghiep-va-moi-truong-phat-bieu-chao-mung-tai-dien-dan-anh-ha-duy.jpg
Ông Vũ Minh Việt - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hà Duy

Tại diễn đàn, các đại biểu đã đề xuất giải pháp tạo nền tảng để ngành chanh leo Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên xây dựng mô hình liên kết bền vững, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chanh leo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giữ vững vị thế chanh leo Việt Nam

Giữ vững vị thế chanh leo Việt Nam

(GLO)- Nhiều năm qua, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu chanh leo hàng đầu thế giới, với sản phẩm được ưa chuộng tại nhiều thị trường khó tính, như: châu Âu, châu Mỹ. Qua đó đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ chanh leo thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Những năm gần đây, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng giúp nông sản Gia Lai định vị thương hiệu và mở rộng thị trường. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư chế biến và xây dựng chuỗi giá trị để nâng tầm sản phẩm.

Sẵn sàng thực hiện quy định EUDR tại Việt Nam

Sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày 8 và 9-12, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Dự án“Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng” tổ chức hội nghị tăng cường năng lực và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Kinh tế

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

Net Zero

(GLO)- Ngày 5-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 3-12, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa I.

null